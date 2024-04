Trpišovský jako hráč: dal gól a přispěl k výhře 15:0. Rozdával jsem přihrávky, líčil

Ve čtvrté třídě mělnického okresu, nejnižší soutěži v celé hierarchii, nastoupil slavný kouč s číslem 27 do druhé půle za stavu 9:0.

„Splnil jsem slib známému, který tady trénuje i děti. Že si tady zapíšu start, vyšlo to zrovna na první jarní kolo,“ líčil Trpišovský.

Nelahozeves svou skupinu čtvrté třídy suverénně vede, vyhrála všech dvanáct zápasů a má skóre 87:7. O víkendu zdolala béčko Sokola Dolany 15:0. Trpišovský skóroval v 79. minutě, zvyšoval na 14:0.

„Jsem rád, že jsem to nezkazil. Šel jsem tam, když už bylo hotovo. Kluci hráli skvěle, já jim to jen rozdával do běhu,“ poznamenal Trpišovský.

Další starty neplánuje. „Byla to jednorázová akce.“

A jeho výkon? „Trenér to zhodnotil tak, že s míčem jsem byl nadstandardní, velice dobrý, ale bez něj to bylo slabší. Na to jsem předem upozorňoval. Byl jsem tam od toho, abych to rozdával a kluci běhali.“

Osmačtyřicetiletý kouč se stal hráčem Nelahozevsi teprve letos v lednu, předtím byl šest let registrován v Kralupech nad Vltavou. V minulosti prošel kluby Chvatěruby, Čechie Karlín a Kyje.