Mourinho: Slavia si výhru zasloužila maximálně, my nepřevedli vůbec nic

Na tiskovce si otevřel plastovou láhev vody, napil se. Těžko hledal slova, krčil rameny, koulel očima. Když rozhazoval rukama, brknul o mikrofon, do kterého mluvil. „Jsem strašně zklamaný, co jsme tady předvedli, to bylo šílené,“ řekl Mourinho.

Dokážete vysvětlit proč?

Nevysvětlím, nedokážu. Sám to nevím. Budu upřímný. Slavia si výhru zasloužila maximálně, my jsme si nezasloužili vůbec nic. Ne vždycky je to po zápase tak jasné, ale tohle bylo jednoznačné.

Co jste hráčům řekl?

Právě, hned jsem si udělal analýzu. Možná proto, že jsem seděl na tribuně a měl odstup, nebylo tam tolik emocí, jako když jste u hřiště. Rozhodl jsem se, že ani jednoho hráče nepošlu k vám novinářům. Nelíbil se mi ani jeden. Jen Bove svou roli zvládl a měl správný přístup.

Slávistický záložník Christos Zafeiris zezadu drží římského Leandra Paredese.

Mohl hráče ovlivnit fakt, že je v neděli čeká derby s Laziem a na Slavii to chtěli jen odehrát? Přitom vy jste před Slavií říkal, že každý zápas je pro vás životní.

Nikdo z hráčů nemůže derby vnímat tak důležitě jako já. I když jsem se v Římě nenarodil, tak se nikdo necítí víc Římanem než já. Ale moje profesionalita mi nedovolí, abych se nesoustředil na zápas na Slavii. Možná hráči nejsou takoví profesionálové jako já. Na Slavii to byl ohromně důležitý zápas.

Co bylo příčinou porážky?

Nevyhráli jsme jediný souboj jeden na jednoho. Hráči nic nedodrželi, nic jsme neudělali. Dělali jsme chyby, byli jsme pomalí, snadno jsme přicházeli o míč. Je to moje vina, je to moje chyba, jsem za to zodpovědný.