Vám přijde normální, aby Pelta chodil o poločase do kabiny rozhodčích? znělo od Klokanů

Bohemians 1905 v poločase utkání 3. kola Fortuna ligy vedli 1:0. V závěru proti nim sudí Klíma na doporučení videoasistenta Berky nařídil pokutový kop, z něhož Pilař vyrovnal.

Domácí pak vzápětí dali druhý gól, hosté v nastavení na konečných 2:2 srovnali rovněž z penalty, kterou rozhodčímu na hřišti opět doporučil odpískat videoasistent.

„Pro nás trenéry to byl infarktový zápas,“ říkal Klusáček do kamery O2 TV. Byl už v klidu, byl rád za bod. Pak pronesl větu, která může přinést do ligového fotbalu skandál.

Činovníci klubů do kabiny rozhodčích samozřejmě nesmí, tuplem ne v poločase. V Česku se to však tak nějak toleruje.

Jabloneckým majitelem je Miroslav Pelta, bývalý předseda asociace, ke kterému má fotbalové hnutí včetně činovníků z profesionálních klubů velký respekt.

„Ano, myslím tím pana Peltu. A jak to vím? Když jsme ho tam potkali, přímo jsme na něj narazili,“ upřesnil Klusáček na tiskovce. „Ale nejde jen o pana Peltu, je to nešvar celého českého fotbalu.“

Proč to vytahoval? „To není kritika rozhodčích, ale ta poznámka je trefná. Je to věc, kterou nechápu, jak je možný tohle. Vám to přijde normální? Ne, že jo. Proto jsem to řekl. Cítím to jako problém. Ale jak jsem řekl, není to jen o panu Peltovi. Narážíme na věci, které nejsou dobře a fotbal tím trpí,“ prohlásil Klusáček.

Jeho protějška Petra Radu „trefná poznámka“ pobouřila. „Jestli jsem o tom věděl? Já? Mě tohle nezajímá. Klusáček se stará o věci, do kterých mu nic není. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy. Jestli mě znáte, tak se mě na tohle neptejte, mě zákulisí nezajímá,“ zvýšil Rada hlas.

„Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě řekněte, že jsem ho tam poslal. To si ze mě děláte legraci. Já jsem trenér a starám se o mančaft. Do tohohle mě netahajte. Za celý můj život do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve.“

Po zápase jablonecký mluvčí Martin Bergman vysvětlil, proč Pelta byl za sudími. „Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do domácí kabiny.“