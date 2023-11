Hlava mi to nebere, říká Rada o skandálu fotbalistů. Sám zažil něco podobného

V dubnu 2009 vedení českého fotbalu vyřadilo z národního mužstva šest hráčů, protože po zápase se Slovenskem (1:2) zašli v Praze do restaurace a druhý den se objevily fotografie v bulváru.

Porážku a nepřesvědčivé výkony tenkrát odnesl odvoláním kouč Rada včetně asistentů Pavla Hapala a Jaroslava Šilhavého, současného prvního trenéra národního mužstva.

„Neschovávám se za výsledky, to ani nejde. Za sportovní stránku jsem zodpovědný. Ale co se týče těch prohřešků, od těch se distancuju,“ zdůraznil tenkrát Petr Rada.

Šlo o to, že reprezentanti Baroš, Kováč, Ujfaluši, Svěrkoš, Fenin a Matějovský si vyrazili až ve chvíli, kdy Rada sraz národního mužstva ukončil a realizační tým za jejich chování ve volném čase žádnou zodpovědnost nenesl. Až na Tomáše Ujfalušiho, který se sám reprezentační kariéry vzdal, ostatní se do národního týmu později vrátili.

„To, co se stalo po zápase se Slovenskem, nebylo v rámci srazu. Za celou dobu, co jsem u mužstva byl, tak jsem v tomhle ohledu neměl problém. Těm, co v té restauraci do rána byli, zavolám. Řeknu jim k tomu svoje,“ prohlásil Rada, když tehdy sídlo asociace na Strahově opouštěl.

Kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2010 se pod dočasným trenérem Ivanem Haškem, který v té době byl zároveň předsedou asociace, zachránit nepovedlo.

Nedělní případ z olomoucké diskotéky je však jiný. Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta flámovali mezi dvěma kvalifikačními zápasy. V tu chvíli sraz ukončen nebyl a oni si mají plnit reprezentační povinnosti. Asociace jim mimo jiné zajišťuje ubytování či stravu. Všechny tři vedení reprezentace vyřadilo z kádru a pondělního rozhodujícího utkání o postup na mistrovství Evropy proti Moldavsku se nezúčastní.

„Hlava mi to nebere. Během reprezentačního srazu, kdy máme za den a půl nejdůležitější zápas dvouletého cyklu a musíme bodovat, se stane tohle? Pro to není omluva, vyřazení bylo jediné řešení. Doufám, že není nikdo, kdo by to třeba jen procentem omlouval,“ řekl Rada pro agenturu ČTK.

Reprezentaci už pak nikdy netrénoval, ale v českých profesionálních soutěžích je žádaným koučem. Vedl obě pražská S a v současné době se snaží vrátit pražskou Duklu z druhé ligy mezi elitu.

„Co se stalo v Olomouci, je facka fotbalu. Víme, jak jsme prožívali poslední týdny, kdy se nehrálo dobře s Albánií. Četl jsem i reakce hráčů, že stojí za trenérem a jsou jeden tým. A za měsíc se stane tohle? To je od hráčů rána pro trenéra,“ řekl Rada.

„Jarda Šilhavý, jak ho znám, je loajální. V poslední době musel strávit velkou kritiku. Nezávidím mu to. O to víc mě mrzí, že mu hráči takhle vrazí kudlu do zad. Prošli kvalifikací takřka každý zápas jako ústřední postavy a hráli dobře. A nejednou udělají tohle. Nechápu to. Dovolil by si to Coufal ve West Hamu? Asi ne,“ přemítal Rada.

„Den a půl před zápasem, to je velká drzost. Nejsou to mladíci, Coufalovi a Brabcovi je přes třicet. Něco mají za sebou, něčím si prošli. O to víc mě to mrzí. Neříkám, že se to nestává, ale den a půl před zápasem, to je síla,“ prohlásil Rada.

Jak by s hříšníky do budoucna naložil? „Nejdřív se musí postoupit. Ať pak zasedne vedení, trenéři a situaci si vyhodnotí. Alternativa, že by ti tři hráči na Euro třeba nejeli, tam může být.“