Trenér Sönderjyske před zápasem EL: Plzeň má fantastický tým, ale budeme bojovat

Plzeň Podle trenéra fotbalistů Sönderjyske Glena Riddersholma je Plzeň fantastickým týmem s výbornými hráči a velkými zkušenostmi v evropských pohárech. Dánský outsider přesto zkusí ve čtvrtečním utkání třetího předkola Evropské ligy na stadionu Viktorie zabojovat ze všech sil o postup do další kvalifikační fáze.

Sönderjyske startuje v pohárech teprve podruhé a dosud odehrál pouhých šest zápasů v předkolech Evropské ligy. „Víme o tom, že Plzeň má vynikající historii v Evropě z posledních let a my máme málo zkušeností. Na druhou stranu to chceme nahradit optimismem a pokusíme se něco udělat. Čeká nás fantastický tým. Víme, že se musíme rvát, bojovat ze všech sil. V roce 2016 jsme byli blízko proti Spartě, nakonec to nevyšlo. Tentokrát se pokusíme vystoupit ze svého stínu,“ řekl Riddersholm na online tiskové konferenci.



Úřadující vítěz dánského poháru před čtyřmi lety v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy po domácí bezbrankové remíze vedl na Letné už 2:0, ale Pražané zápas otočili a vyhráli 3:2. Vítězný gól v 85. minutě vstřelil současný plzeňský kapitán Jakub Brabec. V obou duelech se Spartou tehdy za Sönderjyske nastoupil útočník Johan Absalonsen.

„Máme zkušenost, ale je to už dávno. Dneska jsme úplně jiné a nové mužstvo. Minule to bylo strašně blízko. Zítra budeme mít možnost to zopakovat. Možná je pro nás výhodou, že to nebude na dva zápasy jako minule, ale na jeden zápas, ve kterém se musí rozhodnout. Ani české týmy Sparta a Plzeň se nedají srovnávat. Chceme to zkusit zítra a vybojovat pro náš klub novou budoucnost,“ uvedl pětatřicetiletý Absalonsen.

V úterý zanechal v Česku dobrý dojem jiný dánský celek Midtjylland, který v úvodním duelu čtvrtého předkola Ligy mistrů remizoval 0:0 na stadionu pražské Slavie. Sönderjyske přitom v úvodním kole dánské ligy nad Midtjyllandem doma nečekaně zvítězil 2:0 a jako jediný soupeř mu v této sezoně vstřelil gól.

„My nemůžeme hrát lépe než úřadující dánský mistr. Porazili jsme je, protože jsme to dokázali po taktické stránce a vyšlo nám to. Ale jsou to naprosto rozdílné týmy, které mají úplně jiný herní styl a hlavně úplně jinou úroveň rozpočtu. Vůbec je nelze srovnávat. My můžeme tu a tam dokázat podat takový výkon, abychom porazili i lepšího soupeře, a o to se chceme pokusit i tady v Plzni,“ upozornil Riddersholm.

Nastínil, čím by chtěl ve čtvrtek Viktorii překvapit. „Plzeň je sehraný tým, který je výborný od brankáře do posledního útočníka. Dokážou hrát na doraz po celém hřišti. Jsou ofenzivně orientovaní, což může znamenat, že bychom mohli využít prostor, který by se při jejich ofenzivním stylu pro nás mohl vytvořit,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

slm nkr