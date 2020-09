Triumf, konec a rozpaky. Reprezentační sraz kvůli covidu končí, hrozí kontumace zápasu se Skotskem

BRATISLAVA (OD NAŠEHO ZPRAVODAJE) Čeští fotbalisté ve velké formě porazili v Bratislavě domácí Slovensko, ale k pondělnímu utkání v Lize národů proti Skotsku už nenastoupí. „Existuje obava, aby se koronavirus v mužstvu dál nešířil,“ prohlásil mluvčí asociace Michal Jurman.

Triumf po parádním výkonu a konec. Současné nadějné rozpoložení národní mužstvo nezopakuje. Nebylo mu to umožněno.

Pár minut po zápase na Tehelném poli trenér Jaroslav Šilhavý hodnotil vítězství nad Slovenskem (3:1). Z něj musel mít radost. Zároveň šlo z jeho projevu vycítit obavu, jak to bude dál.

Na otázky k pondělnímu duelu v Olomouci nechtěl odpovídat. „Byl jsem v kabině... Na Skotsko jsme se připravovali, uvidíme, co přinesou příští hodiny. Teď nedokážu nic říct,“ řekl Šilhavý.



Byla to jeho poslední odpověď. Ne hodiny, ale za pár minut bylo jasno.

„Není to příznivá zpráva,“ prohodil mluvčí asociace Jurman, když v tiskovém centru stadionu vystřídal trenéra slovenských fotbalistů Pavla Hapala.

„Reprezentační sraz se ihned po utkání rozpustí, hráči se vrací do svých klubů,“ řekl krátce před páteční půlnocí.

A důvod? Rozhodnutí pražské hygieny.

„Hygienička Marešová, který byla národnímu mužstvu přidělena po prvním pozitivním testu ještě v Praze, to řešila s předsedou asociace Martinem Malíkem. Existuje obava, že by se koronavirus mohl šířit dál. Je to pro nás hodně čerstvé. Každopádně zápas proti Skotsku se v pondělním termínu neuskuteční,“ podotkl Jurman.

Hrozí tak, že zápas bude kontumován ve prospěch soupeře. „Ještě bych nepředbíhal. Budeme se snažit, aby to tak nebylo,“ zdůraznil Jurman.

Když „existuje obava, že se onemocnění covid-19 bude v týmu šířit dál“, nebylo nezodpovědné hrát už na Slovensku?

Testy v minulých pěti dnech odhalily dva nakažené, oba členy realizačního týmu. Nejprve v úterý šlo o maséra, který byl okamžitě od týmu izolován.

Následné kontrolní vyšetření hráčů, trenérů i dalších členů reprezentace už bylo v pořádku.

Přesto pražská hygiena poslala do preventivní karantény útočníka Patrika Schicka se záložníkem Tomášem Součkem, kteří byli v blízkém kontaktu s nakaženou osobou a na Slovensko necestovali.

Slavia si vymohla stažení třetího brankáře Ondřeje Koláře.

Páteční testy na Slovensku přinesly další onemocnění covidem-19, opět šlo o člena realizačního týmu. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na twitteru zveřejnil, že šlo o manažera týmu a že Slavia požádá asociaci, aby jejích sedm hráčů v kádru sraz opustilo.

Dvě hodiny před výkopem slovenská hygiena dovolila zápas odehrát a Čechy k utkání pustila. Ti předvedli výborný výkon, soupeře jasně přehráli.

Přesto po utkání vyhlíželi zasmušile. Trenér Šilhavý i kapitán Bořek Dočkal, byť jeho nejvíc trápilo, že přispěl ke zranění slovenského stopera Lukáše Štetiny, spoluhráče ze Sparty.

Za chvíli bylo jasno. Konec soustředění, duel se Skotskem se ruší.