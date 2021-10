Pořadatelé, policie i svaz selhali a dovolili zahraničním chuligánům si udělat z trnavského stadionu bojiště

„Můžeme být při tom všem zlém nakonec rádi, že se nestalo něco vážnějšího. Protože, když parta chlapů kope do těla i hlavy člověka ležícího bezvládně na zemi, tak to už jde o život,“ říká ve velkém rozhovoru Juraj Berzedi (35), sportovní novinář největšího slovenského deníku SME a portálu Sportnet.sk, který spolu s dalšími kolegy poslední desítky hodiny řeší jen dění po tomto incidentu.

„Pro slovenský fotbal je to obrovská ostuda, ale zároveň šance něco změnit. Dostat tyhle lidi mimo stadiony,“ dodává Berzedi, který se mimo jiné zúčastnil Eura 2016 i 2020 nebo olympijských her v Pchjongčchangu 2018.

Lidovky.cz Jak si vysvětlujete, co se stalo na trnavském stadionu v neděli večer v duelu se Slovanem? Vždyť všichni na Slovensku ví, že jde o nejrizikovější duel?

Na tuto otázku si kladu odpověď už dva dny od chvíle, kdy jsem viděl, co se tam dělo. Protože je to, jak říkáte, tento duel bývá každoročně nejsledovanější, nejrizikovější. Oba týmy mají nejvíce fanoušků i bohužel chuligánů. Je to nepochopitelné, že se něco takového stalo. Už v posledním týdnu se o derby hodně mluvili, trnavští fanoušci natočili novou klubovou hymnu, ve které vystoupil i Martin Škrtel, který si na sebe dal kuklu, v ruce držel bengálský oheň. V pondělí už se k tomu vyjádřil, že to nelze s násilím spojovat. Ale i tak to byl pro řadu lidí signál – slovenská fotbalová legenda si dává na hlavu chuligánskou kuklu.

Lidovky.cz U nás se podobně pochlubil videem, kdy na chvíli stal lídrem kotle Baníku na Slavii s megafonem v ruce elitní hokejista David Pastrňák. Nechci říkat, že tito sportovci chtějí podněcovat násilí, přesto není to pro podobné party morální podporou pro jejich chování, když cítí podporu takto špičkových sportovců?

Také jsem se nad tím takto zamýšlel, například někteří moji kolegové Martina Škrtela odsoudili, že to Martin coby bývalý reprezentant, legenda slovenského fotbalu udělal. Já si taky nemyslím, že by tito sportovci nabádali k násilí a podobným nechutnostem, které se staly v Trnavě, ale vzhlíží k nim mnoho lidí, včetně malých dětí. A pro ně nemusí být úplně vhodné, vidět ve stejné kukle Škrtela na videu a o pár dní chuligány řádící na hřišti. Toto spojení nedává dobrý signál pro nikoho. Ale určitě to nebyl impuls pro nedělní dění.

Lidovky.cz A co byl ten impulz?

Fanoušci Trnavy a Slovanu se chtějí vždy něčím překvapit. Před lety Slovanisté obsadili jižní tribunu starého stadionu, která patřila ale domácím. Jenže hosté to měli z hlavního nádraží blíže, tak je tam pořadatelé na jeden zápas tehdy pustili. A Slovanisté potupu rivala ještě vyšperkovali tím, že si zaplatili letadlo, které přeletělo stadion s nápisem „Králi južnej tribúny, USP (Ultras Slovan Pressburg)

A tentokrát se chtěli vytáhnout domácí. Před zápasem vytáhli na jižní tribuně choreo, na kterém byl chlap, který měl na obojku jako psa lidskou hlavu, symbolizující fanouška Slovanu, a pod tím byl nápis: „Vždy nad vami, belasými psami.“ To ale nebylo vše. Aby své choreo ještě vyšperkovali, dostalo



se několik trnavských příznivců někdy ve 12. minutě na střechu stadionu, kde svěsili vlajku „Vždy nad vámi“. A poté hodili pod sebe světlici. A tímto se vše odstartovalo.

O minutu později vtrhli domácí chuligáni ze západní (hlavní) tribuny na trávník, na to reagovali hosté a strhla se mela. Důležité je zdůraznit skutečnost, že tito chuligáni se dostali mezi obyčejné fanoušky a že dle všeho to nebyli ani domácí, ale chuligáni ze spřátelených klubů z Baníku Ostrava a polských Katovic. Vše to vypadalo jako připravená akce ani ne slovenských chuligánů, ale zahraničních. Navíc je to vše zvláštní s ohledem na to, že Trnavští se od těchto družeb v minulosti už distancovali.

Lidovky.cz Na druhou stranu tím choreem a vyvěšením vlajky nad kotel Slovanu se domácí chuligáni chlubí i na svých facebookových stránkách. Je téměř jisté, že toto bylo připravené. Ale co ten zbytek? Rvačka?

O tom choreu jsem přesvědčený, že to bylo připravené, že chtěli Slovanisty potupit. Ale co se týče té bitky, to bychom spekulovali. První chuligáni vstoupili na plochu z hlavní tribuny, z řad běžných fanoušků, takže je jisté, že chtěli vyvolat nějaký konflikt. Je ale otázkou, zda to byli slovenští chuligáni. Každopádně, pokud to bylo připravené, tak jde o těžko uvěřitelnou záležitost a něco, co nemá u nás obdobu. Tyhle chuligánské skupiny se vždy domlouvají na bitky v lese, nebo na louce, ale přímo na hřišti, to jsme tu neměli. A jde o naprosté selhání buď ze strany organizátora (klubu), policie, slovenské informační služby, bezpečnostní služby, svazu. Je až neuvěřitelné, že se dostali už na stadionu chuligáni z jiných zemí.

Lidovky.cz To je také otázka, která se nabízí. Jak je možné při současné situaci, kdy je snížená kapacita stadionů, kdy dostávají minimálně hosté lístky proti občance, se dostanou na stadion občané jiných zemí. Navíc existuje monitoring chuligánů v Evropě, o rizikových osobách policie a informační služby vědí.

To je přesně ta otázka, která se opakuje neustále dokola. S tímto zápasem vždy, každou sezonu. Jak říkáte, policisté je monitorují, určitě někdo musel vědět, že do Trnavy míří obávaní chuligáni z Česka, Polska a Rakouska. Jak je možné, že je na stadion pustili? To za prvé. Za druhé, proč na ně v takovém případě nebyli připraveni? Vždyť před domácím kotlem nebyl jediný zástupce pořadatelské služby. A třetí otázka – proč policistům trvalo několik minut, než se dostali na stadion? Šlo o řetězec selhání, který vedl k šesti zraněným lidem a k tomu, že jsme byli svědky toho, jak tam několik lidí kope do hlavy člověka ležícího na zemi. V konečné důsledku můžeme být rádi, že tak někdo nepřišel o život.

Lidovky.cz City Arenu znám a z jedné strany od centra a náměstí lze vjet přímo na trávník, stačí otevřít bránu…

Ano, máte pravdu, to je přesně on. Buď dostala policie pokyn ke vstupu na stadion pozdě, nebo na něj nereagovala dostatečně rychle. Každopádně někde na této komunikační trase se stala chyba.

Lidovky.cz A dostali jste již odpovědi od policie, klubu či Unie ligových klubů (slovenská obdoba Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže u nás), či svazu?

Ne. Ještě nic konkrétního, zatím jde jen o oficiální stanoviska. A i z nich lze vyčíst, že vlastně nikdo za nic nemůže. Oficiální vyjádření Slovanu je takové, že za svými chuligány stojí. Což znamená, že tyto chuligány, tyto živly vlastně kryjí. Stanovisko Spartaku Trnava je takové, že chyba je na obou stranách, ale jen co se týče fanoušků. Také nenapsali nic o tom, že by selhali oni coby organizátoři zápasu. Totéž policie, zatím nic mimo oficiální rámec a slova o tom, že sbírají informace, poklady, videa a začalo vyšetřování. Podle mě se prostě nemůže stát, že by vůbec někdo mohl vstoupit na trávník, mimo tribuny. V zahraničí za to dávají obří stopky, a tady jsme byli svědky brutálních útoků, kdy šlo bez přehánění o život.

Lidovky.cz Je pravda, že i Britové – svaz i média – s pokorou přijali trest za řádění fanoušků během finále Eura v Londýně. Mimo jiné píšou, že je to naprosto spravedlivé, že si podobný trest zaslouží…

Přesně. Anglie je v tomto krásným příkladem. Když si oni v minulosti vyšlápli na chuligány, tak ano, přišli o diváky v hledištím, ale byla to otázka pár let, než díry zaplnili ti slušní. Na stadionu začali chodit rodiny s dětmi, je tam úplně jiné prostředí. Na Slovensku mají kluby obecně málo příznivců a občas nám to přijde, že týmy se bojí o každého jednoho člověka, a proto stojí i podobné raubíře, proto dá se říct tolerují chování chuligánů. Místo toho, aby jim zakázali vstup na stadiony, aby na ně mohly chodit rodiny s dětmi. Vím o hodně lidech, kteří si nedovedou představit, že by na podobný zápas vzali děti. Ne, že bych se bál, že ho někdo zbije, ale že to uvidí. I pro dospělého člověka to je hodně nepříjemný zážitek, když naživo vidí, jak pět lidí v kuklách kope do bezvládného člověka na zemi. Myslím, že to byla poslední kapka, kdy se musí všichni vzpamatovat a změnit přístup k podobným situacím.

Lidovky.cz To jsem se chtěl zeptat, zda z nedělní ostudy může vzejít i něco pozitivního. Není to otázka dne, ultras se nikdy nedá úplně zbavit, je to hlubší problém, ale určitě se dá je dostat mimo stadiony.

Doufám v to. Doufám, že všichni kompetentní přestanou strkat hlavu do písku. A ano, bylo to negativní, byla to příšerná reklama pro slovenský fotbal, ale dá se na tom postavit něco pozitivního do budoucnosti. Nejde jen o kluby, ty samy nic nezmění, jde o policii, soudy, stát. Je potřeba dostat chuligány pod tlak, aby se báli trestů, toho, co se stane, když něco podobného provedou.

Lidovky.cz Existují trestní sazebník? Od policie, klubů?

Vše se bude teprve řešit, těžko se to nyní soudí. Myslím, že ani policisté to zatím neví.

Lidovky.cz To je mi jasné, ale co kluby. Neděle byla extrém, ale jak mohou kluby potrestat někoho třeba jen za to, že vstoupí na trávník? Nebo někoho, kdo hodí na trávník světlici?

Na to se právě těžko odpovídá. Nevím, o tom, jaké tresty by mohli fanouškům hrozit. Když před dvěma lety dva fanoušci napadli na trávníku hráče Trnavy, tak policie je za dva týdny chytila, klub je myslím potrestal zákazem vstupu na stadion, ale jak, to přesně nevím. Je se od čeho odrazit, kamery na stadionu jsou, zrovna ty v Bratislavě a Trnavě jsou nejmodernější u nás. Dosud se vždy jednalo o jednotlivce, něco podobného, velkého a hromadného se nestalo. Takže je šance z toho udělat exemplární případ a tím chuligány vystrašit, jak jsem říkal. Kluby mají šanci ukázat, že podobné lidi na stadionech nechtějí. Ale uvidíme, z těch prvních reakcí to vypadá tak, že se jim do toho právě moc nechce.

Lidovky.cz Třeba na svazových stránkách nenajde člověk o neděli žádnou zprávu. Ticho.

O tom právě mluvím. Všichni to odsoudí, ale také pak hodí problém na druhého. Každý strká hlavu do písku, místo toho, aby se spojili pro společný cíl – zbavit stadiony těchto chuligánů.

Lidovky.cz A třeba je dostat mimo stadiony? Jak jsme se bavili, je mezi nimi i řada bojovníků, boxerů, prostě lidí, kteří mají agresivitu v krvi, ale často organizují bitky na odlehlých místech, třeba 20 na 20, 50 na 50, kde nikoho jiného krom sebe neohrožují. Neříkám, že byste měl schvalovat násilí, ale asi se ho jako mávnutím kouzelného proutku zbavit ze dne na den nejde…

Souhlasím. A doteď to tak i fungovalo. Když se chtěli poprat, domluvili si místo, čas, počet, tam se proti sobě postavili a bylo to. Na těch počtech, co říkáš je navíc vidět, že to nejsou tisíce lidí, ani teď v neděli to nebyla otázka tisíce lidí. Těch problematických je na každé straně tak 50, 100.

Lidovky.cz Z toho mi vychází, že to opravdu vypadá, jako by se přijeli na Slovensko poprat fanoušci z Česka, Polska a Rakouska.

Z toho všeho, co víme, co jsme zjistili, co řekli někteří bezpečností experti, tak to opravdu vypadá, že na hřišti bylo více cizinců než Slováků. Už jen na základě těchto informací to vypadá, že se sem přijeli poprat chuligánské skupiny z okolních států – Česka, Polska a Rakouska.

Lidovky.cz Napadá mě, proběhla vlastně před zápasem organizační schůzka pořadatelů, bezpečnostní služby a policie, když byl duel označen za rizikový?

Oficiálně to potvrzené nemáme. Od policie, od klubu, od nikoho. Těžko říct, pořád nevíme, jestli proběhla tato schůzka a zda spolu všichni zainteresovaní komunikovali. Každopádně, ať se na to člověk dívá z jakékoliv strany, někde v tomto řetězci musela nastat chyba.

Lidovky.cz Ukázat na viníka je předpokládám klíčové i pro to, jak se se zápasem naloží. Pokud by vina padla jen na Spartak, logickým výsledkem bude kontumace ve prospěch Slovanu.

Ano, dá se to tak říct, na první dobrou to tak i vypadá. Ostatně zítra (ve středu) má Unie ligových klubů mimořádné zasedání, kde budou tento zápas řešit. V pravidlech je jednou z možností i to, že body nedostane žádný klub. Tou další je pak, že se duel dohraje, ale pochopitelně bez fanoušků. K čemuž by se já osobně přikláněl nejvíce, hráči za fanoušky nemohou. A body by se měly rozdělovat na hřišti. Ale i kvůli tomu, že nyní vlastně nikdo nic neví, tak si myslím, že se na tomto zasedání o výsledku zápasu nerozhodne. Každopádně to je na celé situaci to nejsmutnější, že se o něm musí rozhodovat a psát takto.

Těšily se na něj nejen oba kluby, ale opravdu celé Slovensko, hrály v tom zápase dva nejlepší týmy u nás, všichni byli zvědaví, zda Martin Škrtel zkrotí nejlepší ofenzivu ligy, zda Trnava naváže na jarní vítězství, Slovan trénuje Vladimír Weiss, kterému v národním týmu dělal Martin kapitána, bylo tam spousta příběhu, díky kterým se na něj lidi těšili. A místo toho se bavíme o bitce, kopancích do hlavy a podobně.

Lidovky.cz Mimochodem, může nedělní dění negativně ovlivnit hráče Slovanu i Trnavy v dalších zápasech. Bratislavský celek hraje už zítra v Evropské konferenční lize…

Sám jsem nad tím přemýšlel, jak se k tomu hráči postaví. Myslím si, že je to, co se stalo, ovlivní. Jsou to profesionále. Takže nemyslím si, že hráče to ovlivní, ale budu zvědavý, jak to ovlivní fanoušky. Jsem zvědav, kolik z nich si řekne, že po tom, co se stalo v Trnavě, na Slovan prostě nepůjdou. A totéž platí pro Spartak o víkendu v lize, respektive ten další, kdy hraje doma. Kolik lidí se bude bát jít na zápasy těchto dvou týmů. Myslím, že jich mohou být desítky, klidně i stovky.

Lidovky.cz Takže se to může obrátit proti klubům, o kterých jste říkal, že bojují o každého fanouška. A teď tím, že dopustili tuto situaci, tak přijdou o další?

Jsem o tom přesvědčený. Buď budou mít lidé strach, nebo budou mít v sobě pachuť, odpor. Nebude to určitě napořád, ale nějakou dobu ji ti lidé cítit budou.