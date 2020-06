Trochu mi chyběl hlad po kvalitním fotbale, říká trenér Sparty Kotal po výhře nad Teplicemi

Praha Podruhé za sebou jeho tým vyhrál o tři branky, soupeři nedovolil téměř nic a ještě se posunul na páté místo tabulky - jen čtyři body za třetí Liberec. Ale Václav Kotal, trenér fotbalové Sparty, po vítězství 3:0 nad Teplicemi úplně spokojený nebyl.

„Naším cílem bylo po zápase v Karviné zopakovat výkon a potvrdit ho výsledkem,“ hodnotil sparťanský kouč na videokonferenci s novináři. „To druhé se podařilo ale výkon v Karviné byl ve druhé půli lepší.“

Co tentokrát chybělo?

Trochu mi chyběl hlad po kvalitnějším fotbalu. Tři nula je pěkný výsledek, ale vidím, že hlavně v přechodové fázi je na čem pracovat. Občas hrozně spěcháme, než abychom si vytvořili pozici pro zakončení.

Ale dali jste tři góly a navíc udrželi nulu vzadu. Co vás těší víc?

Těší mě oboje. Je fajn, že jsme dali dost gólů, ale měli jsme asi pětadvacet střel, takže na můj vkus je efektivita nízká. Kvalitnější mužstvo než Teplice by naše chyby v přípravných kombinacích potrestalo. Nulu kvituju, je důležitá, ale víc mě zajímá způsob hry, zakládání útoků, příprava finálních a předfinálních situací. A tam máme co zlepšovat.

Po delší době jste dal v útoku přednost Kozákovi před Tettehem. Proč?

Slibovali jsme si od toho góly, protože Tetteh měl v Karviné asi čtyři gólové šance a nedal ani jednu. Teplice hrají z bloku, na vlastní polovině, proto jsme také nechali na levém křídle Karlssona a Hložka napravo. Jsem rád, že to tam Liborovi dvakrát spadlo.

Před zápasem proti Bohemians jste ale přišli o záložníka Krejčího, který bude v karetním trestu. Komplikuje vám to situaci?

Jestli to bude komplikace, to se teprve ukáže. Ale ve druhém poločase jsme do středu hřiště nasadili Trávníka a věřím, že to zvládne i na Bohemce.

Jak se vám líbil výkon stopera Hancka? Kromě defenzivy se několikrát dostal i do zakončení.

Říkal jsem mu, že mi připomíná Milana Fukala. Ten, když se vedlo, tak taky chtěl na hrot a dávat góly... Když ho někdo zastoupí, může si to vyzkoušet, jenže já jsem typ trenéra, který vyžaduje kvalitní organizaci hry, takže mi to trochu vadí. Ale když zápas pro nás dobře skončil, budu mu to muset zřejmě odpustit.