Trpišovský po nečekané ztrátě Slavie: Brno podalo velice dobrý výkon, nám chyběla větší herní odvaha

Praha I druhou ztrátu v ligové sezoně utrpěl mistr proti nováčkovi. „Ale je to spíš náhoda, protože každý z těch zápasů měl trochu jiný příběh,“ srovnával trenér Jindřich Trpišovský slávistické remízy 1:1 s Pardubicemi a Brnem.

Právě se Zbrojovkou červenobílí nečekaně přišli o dva body v domácím prostředí, kde od bezbrankové remízy se Spartou v závěru minulé sezony v nejvyšší soutěži výhradně vítězili.

„Hlavně první poločas byl z naší strany hodně špatný. Hráli jsme pomalu, byli jsme statičtí, jako by nám v určitých situacích chyběla větší herní odvaha,“ hodnotil Trpišovský.

Čím to bylo? Nelitujete zpětně sedmi změn v sestavě, které jste proti čtvrtečnímu vítězství v Nice udělal?

Byl to souběh mnoha věcí. K těm změnám: některé byly vynucené. A v tomhle složení se normálně připravujeme, hrajeme na tréninku proti sobě. Principy hry všichni znají, takže problém byl spíš v tom, že nám scházel lepší pohyb, chyběly situace jeden na jednoho. Navíc musím pochválit Brno, které podalo velice dobrý výkon.

Překvapilo vás?

Věděli jsme, že už je to jiná Zbrojovka než na začátku sezony. Uzdravili se jim někteří hráči a po covidové pauze se prezentují velice dobře. Mají dobrého trenéra, zajímavé fotbalisty do ofenzivy, v kabině jsme na to upozorňovali.

Po přestávce jste si vytvořili dostatek šancí na to, abyste zápas rozhodli. Co chybělo?

Po prostřídání se naše hra zlepšila, Sima dal gól z těžké pozice, ale paradoxně jsme pak z těch nejvyloženějších pozic nedokázali vstřelit pojišťující branku. Soupeř se dostal k brejku, který jsme odvrátili na roh a z něj inkasovali. Řekl bych, že vítězství nás stál náš slabý výkon v prvním poločase.

Poprvé jste do základní sestavy nasadil teprve sedmnáctiletého Matěje Juráska, jak se vám líbil?

Zvažovali jsme, s jakými křídelníky nastoupit. Ze zdravotních důvodů nám vypadl Tomáš Malínský, který měl hrát, ale přivezl si zranění z Nice, a Abdalláh Sima se nám z Francie vrátil až v sobotu, protože si po zápase v Evropské lize vyřizoval víza. Proto jsme dali šanci Jurasovi, který má skvělé dispozice, v tréninku se nám líbí a taky byl v prvním poločase náš nejnebezpečnější hráč.

Parádně se uvolnil kolem Gajiče, ale pak trefil Flodera.

Naznačil ovšem své přednosti: rychlost, driblink, výběr místa. Je to ještě hodně mladý kluk a má na čem pracovat, ale je hodně talentovaný. Od soboty věděl, že nastoupí, věnovali jsme se mu i individuálně, měl tam i zajímavé průnikové přihrávky. Vzhledem k jeho věku a tomu, že šlo o druhý start v lize, předvedl velice dobrý výkon.