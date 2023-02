V oblasti hranice mezi Tureckem a Sýrií při otřesech o síle 7,8 stupně Richterovy stupnice zemřely téměř dva tisíce lidí, tisíce dalších utrpěly zranění.

U nejničivějšího zemětřesení, které země zažila od roku 1939, byl i host z pražské Sparty.

Matěj Hanousek v dresu Gaziantepu.

Hanousek naštěstí bydlí v odlehlejší luxusní části města Gaziantep, jehož se katastrofa příliš nedotkla.„Okolo jsem žádnou ruinu neviděl, občas narazíte na vysklená okna, rozbité střechy. Ale ne, že by něco bylo kompletně srovnané se zemí. Ale podle fotek starších budov ve městě to vypadá jako apokalypsa,“ řekl krajní bek v rozhovoru s agenturou ČTK.

„Nás to chytlo v půl páté ráno, bylo to strašné. Nejsem si jistý, jestli mě probudilo zemětřesení nebo jak manželka vyskočila z postele a běžela za synem. U nás bylo asi 6,6 stupně. To padají věci, sune se postel, praskají zdi a sype se vám omítka na hlavu. Takový koktejl všeho,“ popsal Hanousek.

Dlouho mu trvalo, než pochopil, co se děje. „V půl páté se vzbudíte, nevíte, kdo jste, kde jste a co se děje. Než mi všechno sepnulo, bylo už téměř po všem. Manželka říkala, že to trvalo věčnost, podle mě to bylo 20 vteřin, možná půl minuty. Ale jestli si můžu vybrat, už bych to zažít nemusel,“ podotkl bývalý hráč pražské Dukly, Jablonce nebo Wisly Krakow.

Připadal si jako ve zlém snu a netrpělivě čekal na informace od klubu. „Nemám se tady na koho obrátit, nevím, co dělat v takových situacích. V Polsku jsem dokázal vydedukovat, co se děje. Tady jste v čudu. Informace si musíte dávat do překladače. Ale záhy se ozval klub, že se musíme sebrat a jet na tréninkové hřiště. Naházeli jsme na sebe věci a hned vyrazili,“ uvedl.

„Venku jsem viděl lidi v nastartovaných autech, co nejdál od budov. Jsou tady na nějakou míru zemětřesení zvyklí. V tréninkovém centru byl připraven autobus uprostřed ničeho a tam jsme ‚dojeli‘ noc. Chvílemi jsme ještě cítili nějaké otřesy, i když byly nesrovnatelné s tím ránem,“ doplnil někdejší reprezentant do 21 let.

Turecký klub hráčům z bezpečnostních důvodů zařídil náhradní ubytování. „To naše bydlení nevypadá, že je na hranicích Turecka se Sýrií. Je to hezké, ale je to sedm obrovských budov s 28 patry. Uzavřený areál, kde evakuace není úplně nejjednodušší. Máme teď od klubu takovou vilu. A kdyby to přišlo znova, můžeme rychle vyběhnout ven,“ řekl Hanousek.

Komplikací podle něj bylo, že fotbalisté měli po sobotním utkání dva dny volna. „Někdo je tady, někdo pryč. Obvolávali se hráči, jestli jsou všichni v pohodě. Nevím, co bude. Už se říkalo, že je po všem, a před chvílí to přišlo znova. Je to skoro nechutné říct, ale statici tady teď budou mít pré,“ konstatoval Hanousek.

O předčasném ukončení angažmá v Gaziantepu kvůli strachu z dalších zemětřesení neuvažuje. „Myslím, že tohle nebude mít vliv na moje další rozhodování. Není to tak, že bych teď řekl, že jedu domů. To nemám zapotřebí,“ řekl odchovanec Dukly.

„Už jsem tady v prosinci jedno v uvozovkách zemětřesení zažil. Tím jsem se skoro až pobavil. Přišlo pár momentů po tom, kdy Argentina vyhrála mistrovství světa a Messi zvedl pohár nad hlavu. Ale to trvalo asi jen tři vteřiny a ani nevím, jestli to zaznamenala nějaká křivka a zda se to dalo považovat za zemětřesení,“ dodal Hanousek.