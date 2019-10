Tým táhl za jeden provaz, proti Karviné jsme to korunovali, radoval se po výhře Sparty 4:0 Jílek

PRAHA Přestože jeho mužstvo vyhrálo o čtyři góly, trenér sparťanských fotbalistů Václav Jílek pro něj neměl jen slova chvály. V sobotním ligovém utkání proti Karviné (4:0) se mu nelíbil první poločas, který Sparta vyhrála 1:0.

Před víkendovým 12. kolem byla Sparta až devátá, předchozí dvě utkání prohrála, v derby se Slavií 0:3 a v Plzni 0:1.

„V Plzni už to nebylo špatné. Viděl jsem, že tým táhl za jeden provaz. Jak podpořil Davida Lischku, když chyboval. Už jsem od mužstva vnímal určité signály a proti Karviné jsme to korunovali,“ řekl Jílek.

Ale první poločas vám příliš nevyšel, do vedení mohli jít hosté. Co tým dělal špatně?

Byli jsme zbytečně opatrní, neviděl jsem dostatečnou míru sebevědomí. Málo odvahy, málo jsme běhali. Hra byla neurovnaná, chyběla aktivita, nabídka. Bylo tam zbytečně moc opatrnosti a zbytečných přihrávek, když už jsme mohli jít do náběhu.

Po přestávce jste přidali tři góly, Kozák završil hattrick. Je pro vás zadostiučinění, když jste mu předtím tak věřil a hájil ho, přestože se mu nedařilo?

Nemyslím si, že pro mě. To spíš pro něj. Vidím, co všechno fotbalu dává a jak se mu nedařilo. Doufám, že dnes to byl ten pravý impulz pro Libora i pro mužstvo. Jsem za něj rád. Ale moc dobře si uvědomuju, že je zapotřebí to potvrdit v dalších zápasech.

Proč dostal přednost před Tettehem, kterého už jste měl k dispozici po trestu za vyloučení?

Když jsme uvažovali nad možným průběhem zápasů, tak jsme předpokládali, že dostaneme Karvinou pod tlak a že si vytvoříme situace ve vápně a on si tam ten míč najde. To se v první půli ne úplně naplnilo. Ale jednu možnost jsme tam měli a Libor dal gól.

V den zápasu onemocněl Kaya, na pozici pravého stopera jste nasadil leváka Hancka. On má jedenadvacet let, druhý stoper Lischka o rok víc. Jak podle vás nejmladší stoperská dvojice v lize utkání zvládla?

Fungovalo to, nebyl zásadní problém kromě situace v první půli, jak Hancko přišel o míč a oni běželi dva na jednoho. Samozřejmě ho limitovalo při zakládání útoku, že se bál hrát pravou nohou. Nechtěl to zbytečně nakopávat, tak jsme to obehrávali zpátky a vypadalo to, že nevíme, co hrát.

Trávník opět nastoupil na pozici defenzivního středopolaře a na pro něj nezvyklém postu nezklamal. Souhlasíte?

Souhlasím, vedle Libora Kozáka byl pro mě Michal středobodem hry, důležitým článkem, motorem akcí ve druhé půli. Byl na tom hodně dobře pohybově, otáčel hru, což nám hodně pomohlo. Odehrál nejlepší zápas na podzim a já jen doufám, že bude schopen na něj navázat.

Poprvé do základní sestavy jste nasadil Graiciara, který hrál na pravém křídlo.

Chtěli jsme udělat změnu, Adam Hložek tam byl několikátý zápas přikrytý, ale zároveň jsme ho chtěli udržet ve hře. Proto šel na levé křídlo, odkud si může dát míč do středu na střelu pravačkou. Martin Graiciar je spíš bojovnějším hráčem, dobře rychlostně vybavený. Možná nebyl tak výrazný, ale na to, že hrál první zápas od začátku, tak očekávání naplnil.