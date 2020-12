UEFA by měla řešit i českou ligu, zní na ní opičí skřeky, vyzývá exparťan Mandjeck po incidentu v Lize mistrů

Zápas PSG - Basaksehir byl za bezbrankového stavu přerušen ve 14. minutě, kdy byl čtvrtý rozhodčí Sebastian Coltescu z Rumunska obviněn z užití rasistického výrazu na adresu kamerunského asistenta trenéra Basaksehiru Pierrea Webóa. K tomu došlo, když chtěl upozornit hlavního sudího, svého krajana Ovidia Hategana, na Webóovo chování za postranní čarou.

„Dej červenou kartu tomu černému, takhle se nemůže chovat. Pojď ho označit, tady toho černého,“ řekl podle AP Coltescu rumunsky hlavnímu rozhodčímu.



Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir. #Notoracism

pic.twitter.com/wOJlCar8yo