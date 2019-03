Upřímná slova slovenského střelce. ‚K postupu má Slavia ještě hodně daleko,‘ říká Stoch

Sevilla (od našeho zpravodaje) Takovou radost z gólu měl! Rozpřáhl ruce a pelášil přes půl hřiště, aby se o ni mohl podělit s celou slávistickou lavičkou. Fotbalový záložník Miroslav Stoch byl jednou z klíčových postav osmifinálové remízy 2:2 v Seville. První branku ve čtvrtečním duelu Evropské ligy dal a u druhé si připsal asistenci.

„Traoré mi to sklepl, já se snažil střílet z první. Trefil jsem to super, trošku tečované, ale podle mě šla střela i tak na branku,“ popisoval zásah z pětadvacáté minuty Stoch.

Druhou branku vstřelil po vašem centru z rohu Alex Král, sám nevěděl jak. Co vy?

Vůbec jsem to neviděl. Byl jsem u praporku a vůbec netušil, jak to tam zapadlo.



Jak si remízy 2:2 v Seville ceníte?

Krásný výsledek. Výborný, ale jsme jen v poločase. Odveta bude extrémně náročná stejně jako zápas v Seville. Máme menší výhodu. Chtěli jsme výsledek, který nám dá naději pro domácí zápas, což jsme splnili.

Inkasovali jste poměrně laciné branky.

Udělali jsme chyby a potrestali nás. Proto patří Sevilla k top mužstvům ve Španělsku i v Evropě. Jsem rád, že nás ani jedna z chyb nesložila, otřepali jsme se a dokázali dvakrát vyrovnat.

Bylo na hřišti poznat, že Sevilla není v optimální formě?

Možná mají trošku krizi, ale i tak mají obrovskou kvalitu, kterou nám několikrát ukázali během utkání. Proto očekávám náročnou odvetu.

V druhé půli už jste nevzdorovali tak jako v té první. Co se změnilo?

Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů Španělska. Nejde je dorážet devadesát minut, trošku jsme se zatáhli a oni měli větší kontrolu nad hrou, naštěstí pro nás neproměnili žádnou šanci.

Jak blízko jste čtvrtfinále?

Velmi blízko! Ale zároveň velmi daleko.