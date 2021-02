Už ‚jen’ osm bodů. Má se snad Slavia bát o obhajobu titulu?

Praha Fotbalová Slavia během dvou týdnů poztrácela čtyři body, o které se snížil její obří náskok v čele ligy. Je důvod, aby se čtrnáct kol před koncem ročníku obávala o svoje suverénní postavení v tabulce?

Na to, že Slavia nevyhraje fotbalovou ligu, můžete u sázkových kanceláří dávat peníze přibližně v kurzu dvacet k jedné. Přibližně stejný kurz je na triumf Sparty.

Rozdíl mezi prvním a druhým je momentálně osm bodů. Aby se Sparta před svého rivala dostala, musela by ve zbývajících čtrnácti duelech sezony vyhrát o tři zápasy víc než Slavia. To je při současném rozložení sil pro Spartu téměř neřešitelný úkol.

„Co se děje za námi, samozřejmě sledujeme. Ale náš náskok je ještě pořád dostatečný. A když budeme sbírat body a vyhrávat, nemusíme se dívat na Spartu,“ prohlásil slávistický záložník Jakub Hromada po nedělním utkání v Teplicích (1:1).

V něm Slavia zaznamenala čtvrtou ztrátu sezony, čtvrtou remízu, avšak druhou za poslední tři utkání.

Sparta po rozpačitých výkonech i výsledcích vyměnila trenéra a třikrát za sebou vyhrála. „Vnímáme, že Sparta má pod trenérem Vrbou tři zápasy, tři výhry,“ poznamenal Hromada.

Ve sparťanských fanoušcích, soudě podle jejich příspěvků na sociálních sítích, se zažehl optimismus. Vycítili naději, se kterou možná už ani nepočítali.

„Pozor, na druhou stranu máme za sebou jen tři zápasy. Až to bude po deseti kolech, můžeme se k tomu vyjadřovat. Tři vítězství ve třech zápasech znamenají, že jsme v pohodě, ale jinak nic,“ zdůraznil Pavel Vrba po víkendové výhře ve Zlíně (3:0).

Ne, není důvod se, slávisté, znepokojovat. Ve dvaceti zápasech jen čtyři remízy a šestnáct vítězství. To je přece skvostná bilance.

Slavia a Sparta na jaře NEJBLIŽŠÍ SOUPEŘI

Slavia: Slovácko venku, Ostrava doma, Boleslav venku Sparta: Příbram doma, Jablonec venku, Plzeň doma PAPÍROVĚ TĚŽKÁ UTKÁNÍ

Slavia: Slovácko venku, Sparta doma, Bohemians venku, Olomouc venku Sparta: Jablonec venku, Plzeň doma, Slavia venku, Pardubice venku, Liberec venku, Bohemians venku

Ztráty nastaly s nováčky Pardubicemi a Brnem nebo týmy, které jsou papírově slabší a patří do spodních pater tabulky. Jsou to jen občasná zakopnutí. Když dojde na skutečné měření sil, Slavia kraluje.

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že po dvaceti kolech budeme mít před Spartou osmibodový náskok, tak to bereme, i když se v poslední době zmenšil. Ale musíme se vyvarovat ztrát jako v Teplicích,“ podotkl záložník Hromada.

V Teplicích slávisté nevyhráli i proto, že měli tři dny po pohárovém utkání s Leicesterem a tři dny do odvety v Anglii. A trenér Jindřich Trpišovský udělal sedm změn v sestavě.

Před dvěma týdny skončil divokou remízou 3:3 jejich duel v Příbrami. Na podzim slávisté ztratili na hřišti Pardubic a doma s Brnem. V prvním případě to bylo na začátku sezony a deset dnů před vstupem do kvalifikace o Ligu mistrů.

S Brnem hráli tři dny po pohárovém duelu v Nice a tři dny před dalším duelem Evropské ligy s Beer Ševou, což byl rozhodující zápas o postup ze skupiny.

„Kdybych měl hledat něco společného z těch zápasů, v nichž jsme nevyhráli, tak by to asi byla produktivita soupeře. Někdy nehrajete dobře a zvítězíte. Ale někdy se to sejde soupeři, že svou šanci promění,“ přemítal Trpišovský.

S Brnem jeho tým na 1:1 inkasoval dvě minuty před koncem z prvního rohu soupeře. Proti Příbrami si dal dva vlastní góly, z toho jeden hodně kuriózní po malé domů Kúdely, a branku na 3:3 inkasoval v nastavení z posledního nákopu do vápna. „A v Teplicích jsme dostali gól snad z jediné střely soupeře na bránu po naší zbytečné ztrátě míče,“ připomněl Trpišovský.

Jeho tým je v čele soutěže od 8. listopadu, kdy Sparta v 7. kole podlehla v Plzni a po šesti vítězstvích za sebou od startu sezony poprvé klopýtla. Pak začala zakopávat dál. Doma podlehla Českým Budějovicím a když se v 10. kole mohla do čela vrátit, neuspěla v derby a Slavia získala pětibodový náskok.

Pak oba týmy vyhrávaly, ale Sparta poslední podzimní kolo remizovala s Libercem a náskok Slavie vzrostl na sedm bodů. A první jarní dějství po sparťanské remíze v Ostravě udělalo mezi oběma týmy devítibodový rozdíl.

A když Sparta za další dva týdny doma podlehla Bohemians, Slavia měla k dobru dvanáct bodů.

Nástup trenéra Vrby do Sparty, dvě slávistické remízy na těžkých terénech v Příbrami a v Teplicích daly malou naději tomu, že boj o titul bude ještě dramatický.

„Každý zápas je důležitý. Ve čtvrtek máme pohárovou odvetu v Leicesteru, pak v neděli hrajeme na Slovácku, kde jsme naposledy zaslouženě prohráli. Chceme zvládnout oboje,“ řekl Trpišovský.

Mimochodem, Slovácko je mužstvo s nejlepší formou z poslední doby, vyhrálo sedm z osmi zápasů a probilo se na třetí příčku. Když ve středu uspěje v dohrávce v Jablonci a pak doma se Slavií... Teprve v tu chvíli, zdá se, by se boj o titul přece jen zdramatizoval.