Posily pro Plzeň: v boji o Ligu mistrů pomohou Jemelka i slovenský reprezentant

Sedmadvacetiletý levonohý stoper Jemelka podepsal v Plzni smlouvu do léta 2025.

Ještě ve čtvrtek dopoledne trénoval v Olomouci, poté vyrazil do Plzně. Stalo se necelých osmačtyřicet hodin poté, co tým zvládl odvetu 3. předkola Champions League proti Šeriffu Tiraspol a postoupil do závěrečné fáze kvalifikace.

„Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli, a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

Plzeň v posledních dnech zřejmě zvýšila nabídku, postupem do 4. předkola Ligy mistrů si zajistila na bonusech od Evropské fotbalové unie (UEFA) minimálně 300 milionů korun.

„My i Plzeň jsme měli svoji představu. Nakonec jsme se dohodli tak, aby byly spokojeny všechny strany. Z Vaška jsem v poslední době cítil, že v hlavě nemá nic jiného než myšlenky na odchod,“ prohlásil olomoucký sportovní ředitel Ladislav Minář pro klubový web.

„Vaškovým velkým přáním bylo, aby k transferu došlo. Nabídku Plzně cítil jako velkou příležitost. Je tam vidina možné účasti v Lize mistrů, může mít blíže k reprezentaci. Každým dalším rokem by pro něj přestup do většího klubu, případně do zahraničí byl složitější, protože věk se zastavit nedá,“ poznamenal Minář.

V Plzni se musí poprat s velkou konkurencí, na pozicích stoperů nastupují kapitán Lukáš Hejda, Luděk Pernica, Filip Kaša, debut má za sebou také Filip Čihák a mezi náhradníky je ještě Mohamed Tijani. Jemelka aspiruje na základní sestavu.

„Je pevný v soubojích, je to velký bojovník, a navíc má kvalitní rozehrávku. Kromě pozice stopera může alternovat i na kraji obrany,“ řekl trenér Michal Bílek.

Jemelka je olomouckým odchovancem, v Sigmě s výjimkou ročního hostování v belgické Lovani (2020/2021) strávil celou kariéru. Netajil se tím, že by potřeboval změnu, zároveň však svědomitě dodržoval smlouvu v Olomouci a snažil se podávat co nejlepší výkony.

Z Olomouce se dostal i do národního mužstva, zatím odehrál pět utkání. Naposledy reprezentoval v červnu v Lize národů, do nominace se dostal díky mnoha absencím, ale také v zápasech v Portugalsku i Španělsku zaujal.

„Přestup jsem si moc přál, jsem šťastný. Ale neodchází se mi lehce, byl jsem v Sigmě dlouho, pocity jsou teď takové smíšené. Děkuji Sigmě za všechno, že mi umožnila hrát ligu a že jsem si zahrál i poháry,“ řekl Jemelka pro klubový web.

„Doufám, že mi přestup v kariéře pomůže. Je to velká výzva, uvědomuju si, že jednoduché to nebude. Sigmě přeji úspěch.“

Jirka prošel kluby v Srbsku, Polsku i Španělsku

Jemelka není jedinou posilou, kterou klub získal už pro souboj v play off o postup do Champions League.

S plzeňským klubem podepsal tříletou smlouvu také slovenský krajní záložník Erik Jirka.

„Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí, a tak by měl rychle zapadnout do naší kabiny,“ řekl kouč Bílek.

Brzy pětadvacetiletý fotbalista naposledy působil v Oviedu ve druhé španělské lize. Od léta byl bez angažmá.

Trnavský odchovanec předtím prošel Crvenou zvezdou Bělehrad, celkem Radnički Niš, Górnikem Zabrze a CD Mirandés.

Podle rozhlasové stanice Cadena Ser měly o Jirku zájem právě CD Mirandés i další druholigový španělský klub Burgos. Ale slovenský reprezentant dal přednost Plzni.

V národním slovenském mužstvu nastoupil k sedmi zápasům, v březnové přípravě ve Finsku přispěl gólem k výhře 2:0. U červnových duelů Ligy národů však nefiguroval.

„Čeká nás náročný podzim, posílili jsme o dalšího velmi kvalitního hráče. Získali jsme na něj dobré reference také od našeho asistenta Marka Bakoše, který ho ještě coby hráč potkal během svého angažmá v Trnavě,“ poznamenal Šádek.

„Když mi to agent oznámil, tak jsem z toho byl nadšený. Zabojovat o Ligu mistrů je pro mě obrovskou motivací stejně jako pro všechny hráče v Plzni,“ řekl Jirka.

„Chtěl bych Viktorii a panu Šádkovi poděkovat za tuto možnost a za velmi rychlé a korektní jednání. Erik je stoprocentně nachystaný a udělá maximum, aby týmu pomohl v Evropě i domácí lize,“ podotkl hráčův agent Adrian Lučan.