Velký návrat legendy? Chelsea dopsala na soupisku Petra Čecha. Doufám, že mě nebude potřeba, říká

Londýn Chelsea zapsala bývalého fotbalového brankáře Petra Čecha na soupisku pro anglickou ligu. Osmatřicetiletý slavný hráč "Blues", který nyní působí v londýnském klubu jako poradce sportovního a technického úseku, ukončil kariéru v květnu minulého roku v dresu Arsenalu.

Důvodem zapsání na soupisku je pandemie koronaviru. „Sami jsme viděli, že týmy musely dávat pozitivní hráče do izolace. Samozřejmě v současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví. Tím, že bylo místo na soupisce a já jsem coby nouzová varianta připraven, tak jsme se tak rozhodli. Každopádně doufáme, že to nebude potřeba,“ řekl Čech pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Pravděpodobnost, že by si zachytal za tým, který z pozice trenéra vede jeho bývalý spoluhráč Frank Lampard, je podle něj malá. „Může se ale stát, že někteří hráči se zraní, jiní se budou muset izolovat a v dnešních dnech, kdy je zápasů hodně a hodně se cestuje, tak tam ta malá pravděpodobnost zkrátka je,“ uvedl plzeňský rodák.

„Nechceme riskovat, že bychom pak měli problémy s tím, abychom zápasy dohráli. I přesto, že je to nouzová varianta a pravděpodobnost velice malá, chceme být pojištění,“ dodal někdejší český reprezentant. Kromě něj jsou na soupisce londýnského celku z gólmanů i Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga a Willy Caballero.

Po konci hráčské fotbalové kariéry Čech několikrát chytal za Guildford v nižší anglické hokejové soutěži. Návratu do fotbalové branky by se nebál. „Věřím, že bych ten zápas zvládnul, jelikož trénuji a udržuji se v kondici, a navíc v průběhu letošního roku, kdy se vytvářely bubliny a lidé se nemohli mísit, tak jsem s týmem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul,“ konstatoval Čech.

Na zapsání na soupisku se dohodl s Lampardem. „Byl to vlastně i jeho nápad, že když už s týmem trénuji, tak by bylo rozumné mě pro jakýsi nouzový případ napsat. I když samozřejmě doufáme, že to nebudeme potřebovat,“ prohlásil bývalý gólman Blšan, Sparty či Rennes.

Nejúspěšnější období kariéry prožil Čech právě v Chelsea. Vyhrál s ní Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a Superpohár a třikrát anglický Ligový pohár.