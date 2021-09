‚Ty vole, to snad není možný. Do nich, vždyť jsou jaloví!‘ Jak Velvary za klandrem zaskočily Slavii

Když se den před utkáním do telefonu loučil, David Vedral, prezident velvarského fotbalu, tak trochu nesměle pronesl: „Kdybychom dali Slavii aspoň gól, to by bylo krásné.“ Nenapadlo ho, že třetiligoví outsideři budou v poháru proti mistrovi sahat po senzaci. Že soupeři po utkání přijdou a upřímně poví: „Byly to nervy.“