VIDEO: Anglie - Lotyšsko 20:0. Takový výsledek není dobrý pro rozvoj nikoho, řekla trenérka vítězek

Trocha statistik na úvod:

Držení míče v tomto „zápase“ bylo 86 procent ku 14. Angličanky vypálily za 90 minut celkem 64krát, z toho 31krát na bránu. Kopaly 15 rohů. Soupeřky samozřejmě ve všech těchto kolonkách zapsaly nulu, dle statistik měřících těžiště hry strávily Lotyšky většinu duelu ve vlastním pokutovém území. To vše před 10 tisíci fanoušků. A před televizními kamerami.

„Jako na plácku ve škole. Je tohle vůbec hodno televize?“ zní jeden z řady štiplavých komentářů na sociálních sítích. „A tohle je dobré k čemu?“ znělo dále mezi těmi hlasy, které se obešly bez urážek či narážek na ženský fotbal a ženy obecně.

„Profesionálky proti amatérkám. Ještě pár let potrvá, než se ty nůžky trošku zmenší, není moc zemí, které by dávaly peníze do ženského fotbalu,“ zněl pak jeden z více zainteresovaných hlasů. Ostatně podobně mluvila i koučka Wiegmanová.

„V každé zemi chcete rozvíjet ženský sport, ale nemyslím si, že tohle je dobré, to skóre je tak vysoké. Vím, že to vzbudilo pozornost federací a je to dobře. Protože výsledek 20:0 není dobrý pro rozvoj kohokoliv,“ zaznělo z úst dvaapadesátileté bývalé nizozemské hráčky, která převzala „Lvice“ až loni na podzim.

Její bilance s národním týmem Anglie? Šest zápasů, šest výher a skóre 53:0. Což je i bilance tohoto výběru v rozběhnuté světové kvalifikaci o postup na MS 2022.

Pro domácí výběr mělo utkání, které řídila česká rozhodčí Veronika Kovářová, i slavnostní nádech. Ellen Whitová už v deváté minutě svým druhým gólem v zápase překonala počin Kelly Smithové, do té doby nejlepší střelkyně anglické reprezentace. Ve druhém poločase završeným hattrickem přidala gól číslo 48. Ve 101. duelu v národním týmu.

„Tímto nekončím, hodlám střílet za Anglii další a další góly. Je to pro mě ale hodně emotivní, ke Smithové jsem vždy vzhlížela, byla mi inspirací. Pro mě je to legenda, k níž chovám maximální respekt,“ řekla po duelu dvaatřicetiletá útočnice Manchesteru City.

„Má za sebou skvělou kariéru. Jsem na ni hrdá. Dneska bylo překonáno tolik rekordů,“ přidala Wiegmanová. Ano, Britky opravdu pár milníků zdolaly – ve druhém poločase nasázely dvanáct branek, přitom jejich dosavadní nejvyšší výhra byla 13:0 z roku 2005 nad Maďarkami.

Vedle Whitové si z duelu odnesly míč za hattrick ještě další tři hráčky – Bethany Meadová (ta to stihla už během 23 minut úvodního poločasu), Lauren Hempová (nasázela dokonce čtyři góly) a Alessia Russová, který přitom přišla na hřiště až v 59. minutě.

Další duel čeká Angličanky až 8. dubna příštího roku na hřišti Severní Makedonie, kterou na úvod kvalifikace doma zdolaly 8:0. „Potřebujeme opravdu soutěžní duely, které nás čekají právě příští rok, protože pak teprve skutečně poznáme, jak na tom jsme,“ dodala trenérka aktuálně osmého týmu světového žebříčku.