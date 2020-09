VIDEO: Chytil fanouška na tribuně pod krkem. Sprška nadávek na rodinu vyprovokovala fotbalistu k útoku

Dynamo Drážďany si po loňském sestupu z druhé Bundesligy vychutnávalo alespoň dílčí úspěch. Porazit nováčka Bundesligy 4:1 zahřálo i skalní fanoušky Dynama, kteří jsou proslulí svým fanatickým fanděním.

Když se fotbalista Hamburku Toni Leistner připravoval v blízkosti příznivců Drážďan, zničehonic vyběhl mezi ně. Německý obránce si to přímo namířil za jedním konkrétním, se kterým se pustil do strkanice. Po chvíli se celá situace podařila uklidnit a Leistner se vrátil zpět k rozhovoru.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu