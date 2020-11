VIDEO: Fotbalová paráda v Bundeslize. Lazaro aspiruje na gól roku, vystřihl Higuitova „škorpiona“

Čtyři branky padly už před přestávkou. Za hosty se dvakrát prosadil zkušený kapitán Lars Stindl, Bayer držel ve hře Lucas Alario. Argentinskému útočníkovi hrají Schickovy zdravotní problémy do karet, v základní sestavě dostává daleko více prostoru.

S nabídnutou šancí navíc nakládá fantasticky. V deseti soutěžních utkáních zaznamenal devět přesných zásahů. Mezi nejlepšími střelci Bundesligy, kde se trefil sedmkrát, patří Alariovi druhé místo za suverénním Robertem Lewandowskim.

Na osmadvacetiletého Argentince po přestávce navázali Leon Bailey a Julian Baumgartlinger, kteří dostali Leverkusen do dvoubrankového trháku. Utkání už se chýlilo ke konci, ve čtvrté minutě nastavení ale vykřesal pro Mönchengladbach naději Valentino Lazaro. Způsobem, jaký se na fotbalových trávnících vidí málokdy.

Valentino Lazaro scores the best goal of the weekend and a Puskas Contender surely 廬



pic.twitter.com/ZedslCX6gd