VIDEO: Neuvěřitelný zkrat. Trenér Catanie vstoupil na hřiště a zastavil akci soupeře

Běžela 91.minuta utkání Serie C mezi Catanií a Vibonese, když se po čistém skluzu povedlo získat míč hostujícímu obránci Alessiovi Rasimu. Toho však k údivu všech připravil o míč trenér domácích, jenž evidentně nesouhlasil s tím, že šlo o čistý zákrok, a vstoupil na hřiště.

Meanwhile in Serie C, Catania coach Giuseppe Raffaele is trying some new tactical foul techniques.



A little less discrete this one.pic.twitter.com/sZew3q5gRM