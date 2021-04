VIDEO: Vymyšlená penalta pro Pardubice. Sparta zuří a zvažuje kvůli VARu další kroky

PRAHA Pokutový kop, jaký fotbalová liga dlouho neviděla. A ještě ke všemu s posvěcením videa. Poškozená Sparta zuří. „Trenér Vrba se ke sporným momentům nebude vyjadřovat, klub zváží další postup,“ oznámil sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Fotbalový zápas Sparty proti domácím Pardubicím (2:2) v utkání 28. kola Fortuna ligy napsal zvláštní příběhy.

Sparta ztratila dvoubrankový náskok, ke kterému přispěl i pokutový kop.

Pardubice nakopla hrubka brankáře Nity a bod jim zajistila penalta za neexistující faul. Pardubický Tomáš Čelůstka ve vápně napřahoval ke střele, ale promáchl a skácel se k zemi.

Simuloval? Nezdálo se.

Možná se jen lekl vedle běžícího sparťana Tomáše Wiesnera. Aby ho snad při kopu netrefil, stáhl nohu, ztratil stabilitu a koordinačně to neustál.



Sudí Miroslav Zelinka vteřinu dvě váhal, pak ukázal na pokutový kop. Z televizních záznamů se dalo rozpoznat, že Wiesner nefauloval, že ke kontaktu levé nohy Čelůstky s pravačkou Wiesnera nedošlo.

Zjevná chyba, kterou systém VAR měl odhalit a rozhodnutí Zelinky opravit. Ale proč to asistentka u videa Jana Adámková neudělala?

„Nevím, jestli to mám komentovat. Nevím,“ kroutil hlavou trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba ještě na hřišti v rozhovoru pro O2 TV.



Než začal hovořit na tiskové konferenci, mluvčí Kasík oznámil, že se kouč ke sporným momentům nebude vyjadřovat.

„Klub zváží další postup a velmi pravděpodobně se k tomu vyjádří. Takže jen otázky čistě sportovního rázu,“ řekl Kasík.

Dávid Hancko střílí gól z pokutového kopu brankáři Pardubic Jiřímu Letáčkovi.

Už pokutový kop pro Spartu byl zvláštní, byť nejspíš podle pravidel. Domácí Cadu odkopával míč z vápna, levačkou se rozmáchl a jeho paže se střetla s obličejem dotírajícího Matěje Polidara.

Zelinka nechal pokračovat ve hře, ale po zhlédnutí videa svůj verdikt změnil. Sparta v závěru půle vedla 2:0 a měla zápas pod kontrolou. Po přestávce sparťané vypadli z role, udělali hrubé chyby a o náskok přišli. Byť k vyrovnání pomohla Pardubicím penalta, která nebyla.

„Když dostaneme tak lacinou branku, která se tak často nevidí, tak to s týmem zamává. Byla to obrovská rána. Zavinili jsme si to sami,“ nevymlouval se Vrba na rozhodčí.