VIDEO: Prokleté utkání. Brankáři obou týmů upadli do bezvědomí, jeden byl ‚knockoutován‘ kolenem do hlavy

Sobotní utkání se hrálo na velice podmáčeném terénu, a tak se oba týmy pokoušely o častou střelbu z dálky.

Běžela 32. minuta a jeden z dalekonosných projektilů záložníka Caen Alexise Beky pouze před sebe vyrazil brankář domácích Xavier Pinoteau, k jeho neštěstí se ale za dorážkou až příliš dravě hnal hráč soupeře Nicholas Gioacchini, jenž sedmatřicetiletého kolenem knokautoval a poslal do bezvědomí.

Nepříjemný střet začíná v čase 2:26:



Gioacchini byl za svůj tvrdý zákrok vyloučen, Pinoteau byl v bezvědomí převezen do nemocnice, kde podstoupí v úterý další vyšetření. Celý incident nápadně připomínal situaci z 14. října roku 2006, kdy během utkání Premier League proti Readingu FC utrpěl český brankář Chelsea Petr Čech frakturu lebky při střetu s Irem Stephenem Huntem.

Podle informací médií ale francouzský gólman z celého střetu vyvázl bez větších komplikací. „Díky všem za spoustu zpráv na podporu, které jsem od včerejška dostal. A velké díky záchrance, doktorům a záchranářům za jejich efektivitu a milý přístup. Ještě jsem neřekl své poslední slovo,“ poslal z nemocnice Pinoteau pozitivní vzkaz.

To ale nebylo z nepříjemného utkání vše.

V 86.minutě totiž bez cizího zavinění upadl na trávník brankář Caen Garissone Innocent, podle deníku Ouest-France měl dvacetiletý talent vypůjčený z Paris Saint-Germain FC zvýšenou tepovou frekvenci, která může zapříčinit kolaps.

Garissone Innocent - on loan from PSG - collapsed alone on the pitch on the match against Chambly.



The Caen keeper was unconscious and came out evacuated on a stretcher.



He is now conscious and will stay in the hospital tonight.



Get well soon! 



(@sebnonda / @SaberDesfa) pic.twitter.com/3ItpvnA4oU