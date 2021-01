VIDEO: Těžké váhy v sobě. Lukaku se pustil do Zlatana, ten nedohrál. Nadávali si do zkurvys...

Tohle byl mazec. Milánské derby bývá vždy vyhrocené a tentokrát přitopili pod kotel největší útočné hrozby obou rivalů. A také nejurostlejší.

Romelu Lukaku (194 cm a 96 kg) a Zlatan Ibrahimovič (195 cm a 95 kg) se nejen oba jednou trefili, ale málem se pustili ke konci první půle do pěstní výměny.

Ve chvíli, kdy „hosté“ (oba celky hrají zápasy na San Siru) díky trefě švédského veterána vedli 1:0, atakoval hostující stoper Romagnoli tvrdě právě Lukaka. Tomu se faul pranic nelíbil a pořádně se rozčertil. Do roztržky se po chvíli vložil Zlatan a oba kohouty museli umravňovat spoluhráči.



Pokusil se o to i hlavní rozhodčí, který ukázal po žluté kartě na obě strany, to ale nestačilo. Vzápětí byl totiž odpískán konec poločasu a Lukaku ještě ani zdaleka nevychladl. Mimo jiné i díky štiplavým průpovídkám už devětatřicetiletého Zlatana.

Ten měl dle ruchových mikrofonů říct: „Jdi se svojí maminkou dělat to své voodoo ty malý hlupáku…“

Jeho narážky pochopitelně mířily na africký původ sedmadvacetiletého Lukakua, který se sice narodil v Belgii, ale jeho rodiče pochází z Konga. A to si samozřejmě nemohl nechat líbit. „Chceš se bavit o matkách ty jeden zkurvy….? Pohraju si s tebou i tvou ženou,“ měl bouřit při odchodu do kabin, kam ho museli nasměřovat spoluhráči.

Lukaku clearly incensed as the tension with Ibrahimović continues into half time: “He wants to talk about mothers? Son of a b****.” (Credit - @champagne_yv2 ) pic.twitter.com/z7sm9JLymn

Dobrou zprávou pro Inter budiž, že v šatně dokázal vychladnout a energii namířit správným směrem. Zatímco Zlatan se v 58. minutě musel po druhé žluté pakovat ze hřiště, Lukaku o třináct minut později vyrovnal z penalty a nechyběl ani u vítězné branky Eriksena v sedmé minutě nastavení.



Je ale téměř jisté, že až na sebe za tři týdny oba rivalové narazí znovu, bude o „zábavu“ postaráno. Pokud teda středeční výbuch emocí nejlepších kanonýrů svých národních týmů nebude mít dohru u italské disciplinárky…

Ibrahimovic v Lukaku... where do I pay?



Zlatan well and truly under Romelu’s skin, with the Inter striker keen to get to his Milan counterpart at HT.



Fun second half coming up #DerbyMilano #InterMilan pic.twitter.com/zuC5uNYHUp