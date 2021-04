VIDEO: Vinícius Junior táhl k výhře Real, Haaland se neprosadil a Dortmund na Citizens nestačil

PRVNÍ ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ MANCHESTER CITY – BORUSSIA DORTMUND 2:1 (1:0) Branky: 19. De Bruyne, 90. Foden - 84. Reus. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Can, Bellingham (oba Dortmund). Bez diváků.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak (82. Firminho), Phillips, Robertson - Keita (42. Thiago), Fabinho, Wijnaldum – Salah, Jota (81. Shaqiri), Mané. Trenér: Klopp.