VIDEO: Zasněženou reprízu finále LM ovládli hosté z PSG. Chuť si po víkendové ostudě spravila Chelsea

PRAHA Fotbalisté francouzského Paris St. Germain zvítězili na hřišti Bayernu 3:2. Obhájce trofeje v Lize mistrů prohrál poprvé od března 2019. Úvodní čtvrtfinálový zápas zvládla vítězně i Chelsea, která na neutrálním hřišti v Seville porazila „domácí“ Porto 2:0.

V Mnichově se hrál za vydatného sněžení atraktivní fotbal plný šancí, v jejichž proměňování byli úspěšnější hosté.

Ti šli do vedení už ve třetí minutě, kdy ztrátu Kimmicha uprostřed hřiště potrestal po Neymarově nahrávce Kylian Mbappé. Manuel Neuer mohl jeho střelu zastavit, jenže na přední tyči mu balon proklouzl.

Neymar asistoval i při druhém gólu PSG. Jeho krajan Marquinhos pochopil, že se chystá vrátit balon do šestnáctky, naběhl si a nikým nehlídaný i zakončil. Zároveň to bylo poslední, co v utkání zvládl, kvůli zranění ho hned poté vystřídal Ander Herrera.



Mezitím ještě dopravil míč do sítě Draxler, ale jeho branka neplatila pro ofsajd.

Bayern vstřelil kontaktní gól ještě před přestávkou. Proti bývalému klubu se prosadil Choupo-Moting, který nastoupil místo zraněného Roberta Lewandowského.

V 60. minutě pak srovnal hlavou Thomas Müller, jenže stav 2:2 vydržel pouhých osm minut. Podruhé v zápase se trefil Mbappé, který znovu zaskočil Neuera na přední tyči.



PRVNÍ ČTVRTFINÁLOVÉ DUELY LIGY MISTRŮ BAYERN MNICHOV - PSG 2:3 (1:2) Branky: 37. Choupo-Moting, 60. Müller - 3. a 68. Mbappé, 28. Marquinhos. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Prieto, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Hernández, Kimmich, Boateng, Choupo-Moting - Draxler. Bez diváků.

Bayern: Neuer - Pavard, Süle (42. Boateng), Alaba, Hernández - Goretzka (33. Davies), Kimmich - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting. Trenér: Flick.

PSG: Navas - Dagba, Marquinhos (30. Herrera), Kimpembe, Diallo (46. Bakker) - Danilo, Gueye - Di Maria (71. Kean), Neymar (90. Rafinha), Draxler - Mbappé. Trenér: Pochettino. PORTO - CHELSEA 0:2 (0:1) - hráno v Seville Branky: 32. Mount, 85. Chilwell. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Gil (Pol.). ŽK: Mbemba, S. Conceicao, Grujič (všichni Porto). Bez diváků.

Porto: Marchesín - Manafá (83: F. Conceicao), F, Mbemba, Pepe, Sanusi - Corona, Grujič, Uribe, Otávio (84. Martinez Toni) - Marega (84. Viera), Luis Diaz. Trenér: S. Conceicao.

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James (80. Silva), Jorginho, Kovačič (90.+2 Emerson), Chilvell - Mount (80. Kante), Havertz (65. Giroud), Werner (65. Pulišič). Trenér: Tuchel.

Domácí se z výsledkem spokojit nechtěli, na Navase vyslali za celý zápas celkem dvanáct střel. Kromě Müllera a Choupo-Motinga se však nikdo další neprosadil.

Paris St. Germain vrátil Bayernu porážku 0:1 z loňského finále a ukončil jeho neporazitelnost v soutěži. Tři góly ze hřiště soupeře navíc pro Pařížany znamenají velkou výhodu do odvety.

Chelsea během první půle vystřelila pouze jednou, ale ke gólu to stačilo. Mount se šikovně otočil po přihrávce Jorginha a ranou na zadní tyč překonal Marchesína.

Jinak bylo aktivnější Porto. Rychlé kombinace a narážečky k brankovým příležitostem nevedly, nedařilo se ani ze standardních situací.

Blízko byl gólu po deseti minutách hry Mateus Uribe, který nenechal balon ani dopadnout a obratem ho z hranice velkého vápna otřel o horní síť.

Ve druhé půli už Chelsea zvýšila kadenci střeleckých pokusů. Chvíli po změně stran však Werner hlavičkoval mimo. Nezaostávali ani „domácí“, Luis Díaz mířil z hranice vápna těsně vedle levé tyče, Marega z ostrého úhlu Mendyho nepřekonal.

Anglický celek naopak vytěžil z minima maximum. V 85. minutě uzmul Coronovi míč Ben Chilwell a vrhl se s ním do vápna, kde ještě udělal kličku gólmanovi a upravil na 2:0.

Stejně jako úvodní zápas se i odveta kvůli koronavirovým opatřením odehraje v Seville. Na programu je příští týden v úterý 13. dubna.