Plzeň - Inter 0:2, domácí moc nezlobili, Džeko skóroval i na gól přihrál

Viktoria si nevytvořila vyloženou šanci, první střelu do prostoru brány vyslal střídající Bassey až v 79. minutě, když hlavou prodloužil centr Vlkanovy. Většinu utkání se domácí bránili a běhali bez míče.

Když se zdálo, že se po hodině hry přece jen nadechují, po ošklivém zákroku dostal červenou kartu Bucha a vzápětí Inter dal druhý gól.

„I do té doby jsme hru kontrolovali. Jen to bylo dlouho jen o gól, to bylo jediné minus. Měli jsme přidat dřív druhý a pak i třetí gól,“ řekl hostující kouč Simone Inzaghi.

Tím prvním ve dvacáté minutě vrcholila absolutní plzeňská pasivita. Domácí od úvodních minut zalezli, zatáhli se do hlubokého obranného bloku a ani nenapadali. Když Edin Džeko střelou z dvanácti metrů skóroval, v pokutovém území dostali hosté při kombinaci moře prostoru.

Bylo to až zbabělý přístup. Čeho se Plzeňští báli? Možná toho, aby nedopadli jako minulý týden v Barceloně, kde podlehli 1:5.

„Přáli jsme si lepší výsledek. Bohužel, nepodařilo se to. Každá porážka mrzí, to jednoznačně. Ale narazili na soupeře, který má obrovskou kvalitu,“ prohlásil trenér Michal Bílek.

Po gólu Džeka trenér změnil rozestavení, to základní se třemi stopery a hodně defenzivními wingbacky Havlem a Sýkorou nefungovalo.

Italského soupeře nechali domácí hrát a bránili pokutové území, přesto je překvapil dlouhý nákop, který přeletěl Jemelku, Sýkora nestíhal nabíhajícího Dumfriese a těsně před pokutovým územím ho stáhl. Děkoval švýcarskému sudímu, že byl při verdiktu shovívavý a vytáhl jen žlutou kartu.

Inter sice dominoval, soupeři nepůjčoval míč, ale za dalším gólem se úplně nehnal. Spíš hru kontroloval a vyložené šance si nevytvářel, byť pár akcí nebezpečných bylo.

Plzeňští postupně zjistili, že by odvaha nebyla na škodu, že mohou hrát dopředu. A že to i jde. Vystupovali, napadání vysunuli na soupeřovu polovinu, získali pár odražených míčů. Dostali se k několik centrům i střelám ze střední vzdálenosti.

V závěru poločasu však málem dostali druhý gól z rychlého protiútoku. Jemelka na polovině hřiště zpracoval míč způsobem, že mu od nohy na metry odskočil. Do deseti sekund střílel z hranice vápna Džeko a do dorážky Mchitarjanovi skočil obětavě právě chybující Jemelka.

Druhá půle začala krajně nebezpečnou hlavičkou Džeka a dorážkou Škriniara. Vzápětí tutovku spálil Dumfries, když sám z malého vápna hlavičkoval nad.

I domácí měli světlé momenty, občas zazlobili. Když při presinku brankář Onana poslal míč do autu, kouč Bílek u lavičky tleskal a rukama hnal tým dopředu. V krátkém zlepšení však nešikovně fauloval Bucha, Barellu zasáhl podrážkou do holeně. Sudí mu dal žlutou kartu, ale na doporučení videoasistenta verdikt změnil a plzeňského středopolaře vyloučil.

Už v deseti lehkovážnou defenzivu Interu potrápil Sýkora, ale jeho střelu mu stihl obránce srazit mimo. A v 70. minutě rozhodl Dumfries. Hosté založili akci od vlastního pokutového území, ještě na vlastní polovině Džeko snadno obešel Kalvacha a pak mu utekl. Vedl akci středem, před pokutovým územím dal balon Dumfriesovi, který z pravé strany propálil Staňka.

Hotovo, vyřešeno. Až pak se Plzeň dostala k první střele na bránu, s kterou si Onana poradil.

„Jsme spokojení. Viděl jsem všechny zápasy italských týmů v Plzni, nikdo tady nevyhrál. Nám se to podařilo, za to jsem rád. Zůstali jsme koncentrovaní celou dobu. Hráli jsme tak, jak jsme měli. Hráčům jsem poděkoval,“ poznamenal Inzaghi.

Hráčem zápasu lze jmenovat Džeka, byl u všeho. V pohárech v minulosti Plzni v dresu římského AS dvakrát nastřílel hattrick, proti Viktorii skóroval i za Manchester City a dokonce i kdysi za Teplice.

Inter, který je italským vicemistrem, si vylepšil náladu po minulé domácí porážce v Champions League s favorizovaným Bayernem.