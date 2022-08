Plzeň - Šeriff 2:1, sen o Lize mistrů trvá, v těžkých chvílích podržel tým Staněk

Plzeň má jistotu, že si na podzim zahraje minimálně Evropskou ligu, což je po prestižní Champions League pohárová soutěž číslo dvě.

Postupem do play off Ligy mistrů zároveň dosáhne na pohádkové bonusy, v součtu to momentálně dělá přibližně 300 milionů korun.

Za to všechno velebí nejen střelce gólů Klimenta a Mosqueru, ale především brankáře Staňka. Reprezentační gólman ve chvílích, kdy se souboj za stavu 1:1 mohl zlomit ve prospěch moldavského klubu, kryl gólovou střelu ze střední vzdálenosti a poté hlavičku z bezprostřední blízkosti.

A jen co se jeho spoluhráči z tlaku vymanili, udeřil po propadlém centru z rohu Mosquera. Po hodině hry Viktoria vedla 2:1 a hostující trenér Stjepan Tomas vztekle bouchl do stěny lavičky náhradníků. Tušil, že zápas už jeho tým nezlomí, ač hrál dobře a dál dotíral.

„Tiraspol ukázal svou sílu. Jeden na jednoho, rychlost. Vybojovali jsme to,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek.

Plzeň v domácí odvetě nebyla lepším týmem, ale předvedla to, co ji dlouhodobě zdobí: perfektní defenzíva, rychlý přechod do útoku, nebezpečné standardky a velkou efektivitu.

Úvodních devět minut nechali domácí soupeře hrát, vybláznit ho a z první vážnější akce udeřili. Kopic zasekl míč u zadní čáry, dal pod sebe Buchovi, jenž z první našel ve vápně Chorého. Ten míč zastavil a nabídl proti noze Klimentovi, který placírkou trefil po zemi k tyči.

Po vítězství 2:1 minulý týden v Moldavsku by Šeriff v tu chvíli musel dát dvě branky, aby souboj poslal aspoň do prodloužení. Přitom v prvním poločase si žádnou příležitost nevypracoval, Staňka vůbec neohrozil a měl štěstí, že prohrával jen 0:1.

Domácí Chorý totiž ještě zahodil pokutový kop. V kvalifikaci o Ligu mistrů zahrával třetí, v Helsinkách a minule v Kišiněvě skóroval, tentokrát bránu minul. Být to 2:0, už v poločase by nejspíš bylo hotovo.

Izraelský sudí Grinfeeld, arbitr z nechvalně proslulého osmifinále Evropské ligy Rangers - Slavia na jaře 2021, penaltu nařídil proto, že viděl, jak se Chorému, který se vzájemně držel se stoperem Evangelou, napnul dres.

Hosté sice ve středu pole soupeře přehrávali, na jejich fotbal se celkem hezky dívalo, ale jejich akce končily před vápnem, nebo centrem, který sbírali domácí hlavičkáři.

Po přestávce se však obraz hry změnil. Uběhla minuta a bylo srovnáno. Hosté po výkopu využili otevřené obrany, rychle zaútočili a Havel v pádu nešťastně zahrál ve vápně rukou. Akanbi stejně jako v prvním zápase v Kišiněvě penaltu proměnil.

„Nešťastná situace, přišlo to v nevhodnou dobu,“ litoval plzeňský kouč.

Plzeň pak na patnáct minut totálně vypadla z role. Sice si mohla vzápětí vzít vedení zpátky, ale Kopic gólmana nepropálil, jenže pak čelila šancím soupeře. Staněk vytáhl bombu Salifa z osmnácti metrů, to byla gólová rána. Vzápětí tygřím skokem vyrazil hlavičku Outarra z malého vápna, to byla tutovka.

„První poločas jsme si pohlídali, v druhém byl Tiraspol jasně lepší, přežili jsme šance a závary. Ale na to se už druhý den nikdo ptát nebude,“ řekl plzeňský hrdina Jindřich Staněk.

Domácí nevěděli, kde jim hlava stojí. Kouč Bílek vystřídal, přeskupil řady a tlak soupeře tým otupil. Domácí získali roh a z něj dali gól. „To nám hodně pomohlo,“ poznamenal Bílek.

Hosté sice měli na zvrat ještě půlhodinu, snažili se, útočili ale když se dostali do zakončení, zasáhl Staněk nebo obětaví obránci. Zbývajících pět minut dohrávali hosté bez vyloučeného stopera Evangelou.

„Chtěl bych pogratulovat Viktorii k postupu, ale i svému týmu k výkonu. Mohli jsme jít do vedení dva jedna, zápas by se pak vyvíjel jinak. Jenže jsme šance neproměnili,“ litoval hostující trenér Stjepan Tomas.

Plzeň je v play off Ligy mistrů potřetí v historii. Když předtím vyhrála dvě předkola, zvládla pak i poslední krok.

V létě 2011 postupně vyřadila Pjunik Jerevan, Rosenborg Trondheim a FC Kodaň. O dva roky později si poradila s Železničarem Sarajevo, Nome Kalju a NK Maribor. Všechna utkání vyhrála, doma i venku.

A podobně našlápnuto má i letos.

I v případě následného vyřazení z play off obdrží klub bolestné 125 milionů korun a zároveň má jistou účast v základní skupině Evropské ligy. To je dalších 90 milionů korun. K tomu slušné peníze za desetiletý koeficient mezi účastníky Evropské ligy.

Poražený Šeriff se přesouvá do play off Evropské ligy, kde se střetne s Pjunikem Jerevan.