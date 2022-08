Trnava, či Raków pro Slavii. Plzni hrozí i Ferencváros, Slovácko může na Austrii

Los play off všech tří pohárových soutěží se uskutečnil ještě před úvodními zápasy třetího předkola.

Zatímco Plzeň i Slovácko mají už nyní jistotu, že se v druhé polovině srpna v play off jedné z evropských soutěží představí, Slavia nejprve musí ve třetím předkole Konferenční ligy vyřadit řecký Panathinaikos.

Plzeň do Ázerbájdžánu, nebo na přemožitele Slavie

Plzeň byla při losu nasazená a měla na výběr ze tří dvojic (Karabach - Ferencváros, Bodö/Glimt - Žalgiris, Maccabi Haifa - Apollon Limassol) a Trabzonsporu, tureckého šampiona.

Jen co se začalo, hned bylo jasno.

Jako první byla tažena dvojice Karabach - Ferencváros, hned poté Plzeň - Šeriff Tiraspol. Znamená to, že úvodní duel play off by se 16., či 17. srpna hrál na hřišti soupeře, odveta o týden později ve Štruncových sadech.

Ferencváros před rokem v třetím předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii, byť se do hlavní fáze soutěže nakonec neprobojoval.

Hrál skupinu Evropské ligy, kde skončil čtvrtý s jediným vítězstvím. Na domácí scéně však dlouhodobě dominuje: coby nejúspěšnější maďarský klub všech dob má třiatřicet titulů a v létě vyhrál ligu počtvrté za sebou.

V týmu má například nigerijského střelce Basseyho, kterého si v lednu pořídil z Českých Budějovic. Zájem o něj tehdy měly i přední kluby z Česka.

Letos maďarský tým v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadil Slovan Bratislava a předtím i kazašský Tobol Kostanaj.

S Karabachem má Plzeň zkušenosti. V létě 2016 se s ním utkala ve třetím předkole Ligy mistrů. Po domácí bezbrankové remíze v odvetě v Ázerbájdžánu prohrávala, soupeř měl v Baku spoustu šancí duel rozhodnout, ale neproměnil je a v závěru dal šťastný postupový gól Krmenčík.

Plzeň následně v play off nestačila na Ludogorec Razgrad.

Karabach v letošní kvalifikaci Champions League startoval už v úvodním předkole. Snadno vyřadil polskou Poznaň a pak zvládl i prodlužovaný souboj se švýcarským Curychem.

V týmu má několik domácích reprezentantů, ale také fotbalisty s brazilským, kolumbijským či španělským pasem.

Plzeň byla v osudí i od 13:00, kdy došlo na los play off Evropské ligy. Pokud by v třetím předkole Ligy mistrů proti Tiraspolu neuspěla, bude hrát závěrečnou fázi o postup do základní skupiny pohárové soutěže číslo dvě. A v tom případě by narazila na poraženého z dvojice Crvena zvezda - Pjunik Jerevan.

Už teď má však jako jediný český tým jistou minimálně účast v základní skupině Konferenční ligy a to v případě, že by nezvládla ani play off Evropské ligy.

Slovácko ušetří za letecký speciál

Slovácko, které do pohárů vstoupí ve čtvrtek třetím předkolem Evropské ligy proti Fenerbahce, v případě postupu nastoupí proti Austrii Vídeň, čili k venkovnímu zápasu může cestovat autobusem. Uherské Hradiště a Vídeň dělí jen 160 kilometrů, a výrazně tak může ušetřit za vypravení leteckého speciálu.

Austria je třetí tým Rakouska z minulé sezony. V pohárech letos startuje rovnou v play off Evropské ligy, i když se na domácí scéně na začátku sezony potýká s problémy: kvůli finančním problémům vedení rakouské soutěže klubu odečetlo tři body.

Vítěz českého poháru měl původně startovat ve třetím předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Evropské konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko v Evropě startovalo už v minulé sezoně, ale vypadlo hned na úvod ve druhém předkole Konferenční ligy s Plovdivem. Předtím hrálo pouze dnes už neexistující letní Pohár Intertoto.

Když Slovácko proti Fenerbahce v třetím předkole Evropské ligy neuspěje, půjde do play off o Konferenční ligu, kde by ho čekal poražený z duelu AIK Stockholm - Škendija Tetovo.

I Slavia to má blízko, pojede jen k sousedům

Slavia v případě postupu přes řecký Panathinaikos narazí na papírově snazší protivníky. V cestě do skupiny Konferenční ligy jí bude stát vítěz souboje Spartak Trnava - Raków Čenstochová.

Slavii tak po dvanácti měsících opět může čekat cesta do Polska. Před rokem nezvládla ve Varšavě odvetu play off Evropské ligy proti Legii, o Konferenční ligu by teď hrála 150 kilometrů od Ostravy.

Raków je vítězem polského poháru z posledních dvou sezon a senzací nedávných let. Skromný klub s českým kapitánem Tomášem Petráškem se ze třetí ligy probojoval mezi elitu a v polské Ekstraklase v minulém ročníku do posledních kol hrál o titul.

V Evropě letos po dvou vítězstvích vyřadil Astanu. Slovenská Trnava zase přešla přes velšský Newtown.

Za Trnavu nastupuje několik hráčů, kteří donedávna působili v české lize: sparťan Lukáš Štetina, ostravský Dyjan Azevedo či Roman Procházka z Plzně. Mezi brankáři je v kádru Martin Vantruba, který se mihl právě ve Slavii.