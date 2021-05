Volební válka na svazu. Fousek a Slavia se bouří proti schůzce Poborského s delegáty v sídle FAČR

PRAHA Jeden z kandidátů na předsedu fotbalové asociace Petr Fousek se zlobí, že současné vedení zvýhodnilo jeho konkurenta Karla Poborského. „Jedná se o flagrantní porušení neutrality a zejména zásady apolitičnosti sekretariátu,“ prohlásil Fousek. Připojila se i Slavia. Generální sekretář asociace Jan Pauly nařčení důrazně odmítá.

Jde o to, že pracovník asociace Jan Hořejší, sekretář Řídící komise pro Čechy, která dohlíží na třetí ligu a divize, rozeslal klubům z těchto soutěží pozvánku na setkání s Poborským na pondělí 24. května čili deset dnů před valnou hromadou.

Pozvání obdrželi také dosluhující předseda asociace Martin Malík, generální sekretář Jan Pauly, plzeňský šéf Adolf Šádek, jablonecký majitel a silný hráč v zákulisí Miroslav Pelta či Martin Drobný, který kandiduje právě na předsedu Řídící komise pro Čechy.



Malík a Šádek zároveň aspirují na funkci místopředsedy za Čechy.

Na schůzce by nebylo nic zvláštního, pokud by nebyla svolána do sídla asociace na pražském Strahově, což se Fouskovi či Slavii zajídá.

„Volební kampaň organizovaná aparátem asociace na jeho půdě pro kandidáty výhradně jednoho týmu považujeme za porušení principů demokratičnosti a férovosti voleb. Respektovaní kandidátů a obnovení transparentnosti rozhodovacích procesů jsou základními pilíři, které veřejnost, partneři a sponzoři od fotbalu právem očekávají,“ píše Slavia v prohlášení.



„Jedná-li se o volební setkání Karla Poborského, má se z důvodu neutrality a rovné kampaně konat mimo prostory asociace, a to přesto nebo právě proto, že Karel Poborský je v současnosti svazovým zaměstnancem,“ namítá Fousek.



Poborský pracuje jako ředitel úseku elitní mládeže a například proti současnému předsedovi Malíkovi se ostře vymezil. „Je natolik ztotožněný s dobou Romana Bebra, byl jeho jediný nadřízený, tak není člověk, který by měl vést asociaci.“

O pozici předsedy se 3. června na valné hromadě v Nymburce střetnou Fousek, Poborský a Vladimír Šmicer.

„Pokud byl na setkání s kluby na půdu asociace pozván Karel Poborský, mělo být nabídnuto pozvání i Vladimíru Šmicerovi a mně, tzn. měli být osloveni všichni tři kandidáti na předsedu. Pokud byl pozván pan Drobný, měli být pozváni i pánové Novák, Trněný a Žďárský, všichni kandidáti na předsedu Řídící komise pro Čechy z důvodu rovných podmínek. A týká se to i všech kandidátů na českého místopředsedu,“ zdůraznil Fousek.

„Takováto neuvěřitelná zvýhodňování jsme znali v éře Romana Berbra, ale tento případ jasně potvrzuje, že jeho odchodem se pro některé lidi nezměnilo zhola nic a chtějí pokračovat ve stejném duchu. Je naprosto nepřijatelné je, že takovouto klientelistickou akci navíc přímo organizuje zaměstnanec asociace Hořejší se souhlasem či minimálně s vědomím svého nadřízeného, generálního sekretáře Paulyho, což by v každém normálním svazu muselo vést k rezignacím či k odvoláním z funkcí.“



Generální sekretář Pauly odmítá postranní úmysly, které mu podsouvají Fousek se Slavií, která právě jeho podpořila na pozici předsedy.

„Zaprvé v popisu práce Jana Hořejšího jako sekretáře Řídící komise pro Čechy, která mimochodem nemá teď ani předsedu ani své členy, je informovat kluby podřízené této komisi, že taková schůzka bude. A není nic netransparentního ani na tom, že se jí zúčastní jen někteří z kandidátů na volené funkce,“ prohlásil Pauly.

„Ostatně byli to pouze ti kandidáti na volené funkce, kteří o schůzku s touto skupinou delegátů valné hromady požádali. Nikdo jiný z ostatních kandidátů to neudělal. Pokud k takové žádosti dojde, bude jí okamžitě vyhověno,“ vysvětlil Pauly.

„A že se schůzka koná v sídle asociace, nemá jiný podtext než ten, že sídlo Řídicí komise pro Čechy je právě na Strahově. Takže je logické, že bude probíhat tam. Tím jsou kráceny i veškeré náklady, které by tím jinde vznikly.“