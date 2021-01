Všechno klaplo. Měl jsem tu začátky, je to pro mě zvláštní zápas, hodnotí jubilant Rabušic po gólu Brnu

Brno Liberecký fotbalista Michael Rabušic si pochvaloval, že v dnešní předehrávce 16. ligového kola v Brně všechno vyšlo. Jednatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se gólově prosadil proti klubu, za který posbíral první starty mezi elitou, a zároveň skóroval ve svém jubilejním 200. zápase v české nejvyšší soutěži.

„Všechno to dnes klaplo. Musím pochválit kluky, že se hrálo zodpovědně. Myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Gól a 200. start jsou takové třešničky,“ řekl v nahrávce pro média Rabušic.

V Brně působil v letech 2009 až 2011. „Byl to návrat po delší době. Rád se sem vracím. Měl jsem tu ty začátky, učil jsem se tu od zkušenějších kluků. Určitě je to pro mě furt takový zvláštní zápas, protože pocházím 50 kilometrů odsud. Je to pro mě pořád takové výjimečné,“ uvedl Rabušic.

Jak je v Česku tradicí, spoluhráčům zřejmě za gól bývalému klubu něco věnuje do kabiny. „Původně jsem nic vypisovat nechtěl, ale kluci mě celý den hecovali. Navíc když tam ještě byl ten 200. start. Tak jestli nám to trenér dovolí, něco jim vypíšu a koupím do kabiny,“ podotkl s úsměvem.



Prosadil se z dorážky po hlavičce Martina Koscelníka a ve 34. minutě zvýšil na 2:0. „Šel jsem na centr, přeletěl mě. Maťo suprově vyhrál souboj, zasloužil si ten gól už on. Mám v popisu práce sledovat balon do konce. Byl jsem za to odměněn,“ podotkl Rabušic.

Neslavil nijak bouřlivě, ale prý to nesouviselo s tím, že hrál proti bývalému klubu. „To byla taková trma vrma, že už jsem asi neměl sílu někam utíkat. Ale góly já slavím,“ poznamenal Rabušic, který se prosadil posedmé v ligové sezoně a potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Na 200 startů dosáhl díky čtyřem ligovým angažmá, vedle Liberce a Brna hrával i za Jihlavu a České Budějovice. „Když jsem začal hrát ligu, tak nad tím asi nepřemýšlíte, kolik dáte startů. Jsem za to strašně vděčný. Kariéra byla jak na houpačce. Ze začátku to vypadalo, že můžu udělat 500 startů. Pak se to nějak zaseklo, přišla zranění. Jsem rád, že jsem se vrátil. Snad ještě nějaké starty přidám. Hlavně že jsem teď zdravý,“ konstatoval Rabušic, který působil i v Itálii a Maďarsku.

Jeho tým se posunul na páté místo tabulky a na čtvrté Slovácko ztrácí dva body. Ve středu Slovan nastoupí v dohrávce v Ostravě. „Těch zápasů je ještě spousta, ještě nejsme ani v půlce. Je super, že teď když se podíváme na tabulku, jsme tam na dostřel. Teď bude každá výhra důležitá. Rozdáme si to s Baníkem, který by tam chtěl být taky. Uvidíme, kdo na tom bude líp,“ dodal hráč se čtyřmi starty za reprezentační A-tým.