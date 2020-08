Výborný vstup, radoval se sparťanský kouč. Chválil Dočkala, Juliše i Čelůstku

Praha Málokdy je po zápase úplně spokojený, ale tentokrát k tomu moc nechybělo. Václav Kotal, trenér fotbalové Sparty, mohl při hodnocení přesvědčivého vítězství 3:0 nad Olomoucí chválit: nejen suverénní výkon, ale i podařený start do nového ročníku.

„Skóre 7:1 ze dvou zápasů, to je výborný vstup,“ pochvaloval si sparťanský kouč. „Teď máme dva týdny přestávku, ta poslouží, aby se uzdravili marodi, zase se nám zvýší konkurence, vyplníme to přípravnými zápasy. Možná budu mít ohledně sestavy zamotanou hlavu, ale jsem za to rád.“

Zatím tým táhne útočník Juliš, ve dvou zápasech nastřílel tři góly. Dělá vám radost, jak rychle se vpředu sehrál s Hložkem?

Jsem rád, že ta spolupráce funguje. Hložek minule připravil gól pro Dočkala, tentokrát pro Juliše, přál bych mu, aby góly dával taky on... Každopádně jeho práce pro tým je skvělá. A s Julišem a jeho góly samozřejmě taky panuje maximální spokojenost.

Poznal jste ho už před rokem jako trenér béčka. Čím vás už tehdy zaujal?

Líbilo se mi, že proměnil většinu šancí, to je strašně důležité. I proti Olomouci jsme jich měli několik, on si v nich počínal suverénně. Zvlášť druhý gól halfvolejem, to byl docela těžký kop. Orientaci ve vápně má opravdu na vysoké úrovni a potvrzuje to.

Těšit vás musí i to, že Olomouc neměla za celý zápas jedinou větší šanci. Pomohl v obraně hodně příchod zkušeného Čelůstky?

Jsem rád, že se klukům vzadu dařilo. Je třeba vidět, že Olomouc minule doma porazila Liberec, který teď přejel Plzeň, takže jsme nehráli proti snadnému soupeři. A skutečně jsme ho vlastně nepustili do šance. Rozhodují gólové situace a jejich využití, což jsme zvládli. Obranná fáze je práce celého mužstva, chceme rychlou kombinaci v přípravné fázi, tam je Čelůstka hodně důležitý. Nechci ale vynášet do nebes jednoho hráče.

Doma jste vyhráli posedmé v řadě. Stává se z Letné po dlouhé době místo, kam soupeři nebudou jezdit rádi?

Hlavně je velká škoda, že nemůžeme mít stadion plný. Na jaře by plno zápasů mělo dobrou kulisu, tentokrát byla celkem na úrovni, ale víc lidí by nám pomohlo. Jsem rád, že se kluci snaží, přináší nám to příležitosti a to je podstatné.

Start ligy se povedl i kapitánu Dočkalovi. Cítíte, že už je zpátky v původní formě?

Že je Bořek dobrý fotbalista, o tom se nemusíme vůbec bavit. Měl těžké zranění, ale zvlášť teď, po odchodu Kangy, vyloženě převzal roli lídra, kterou navíc potvrzuje čísly. Má vůdčí roli v kabině i na hřišti, teď je to směrem dopředu náš klíčový hráč.