Výsledek proti AC Milán nás mrzí, máme další velkou zkušenost, říká Čelůstka

Milán Před zápasem si fotil ten slavný fotbalový chrám, díval se na tribuny stadionu San Siro. Před devíti lety tam zažil jeden z nejhezčích okamžiků kariéry: v dresu Trabzonsporu trefil senzační vítězství 1:0 nad Interem. Na porážku 0:3 s AC Milán však dnes už sparťanský stoper Ondřej Čelůstka nebude vzpomínat rád.

„Od začátku jsme věděli, že to bude náročný zápas, bohužel... Všechny nás ten výsledek mrzí, dal se udělat lepší,“ řekl klubovému webu.

Čelůstka se stihl na velký zápas uzdravit, vyléčil svalové zranění z mezistátního utkání ve Skotsku před dvěma týdny. Trenér Kotal věřil, že s Davidem Lischkou vytvoří kvalitní stoperskou dvojici, jenže...

Tři inkasované góly tomuto duu nedělají dobrou reklamu. První branka navíc padla po Lischkově chybě, při druhé se zase zdálo, že se Čelůstka špatně domluvil s gólmanem Milanem Hečou.

„Škoda, že jsme je individuální chybou nechali otevřít skóre, ale to se stává,“ komentoval Čelůstka první gól, který zaznamenal Brahim Díaz po Lischkově ztrátě. „Do přestávky jsme s nimi hráli ještě otevřeně, i začátek druhé půle byl podle mě v pohodě, než jsme dostali druhou branku. Potom se na to už blbě reagovalo.“



Brankář Heča se stoperem souhlasil: „Druhý gól nás definitivně uzemnil.“

Vstřelil ho po parádní šajtli obránce Dioga Dalota střídající forvard Rafael Leao, jemuž Heča nedlouho předtím zlikvidoval velmi dobrou šanci. Předtím dokonce čelil penaltě Zlatana Ibrahimoviče, který však místo zvýšení na 2:0 napálil břevno.

„Říkal jsem si, že mu to chytnu,“ pravil Heča. „Je to tak kvalitní hráč, že je jedno, kam to kopne, skoro vždycky dá gól. Naštěstí mu to tam nepadlo, ale nakonec nám to k ničemu nebylo,“ litoval.



A co podle něj ještě zápas, po němž jsou sparťané na dně své tabulky Evropské ligy se skóre 1:7, rozhodlo?

„Domácí byli strašně silní na balonu a ukázali svou obrovskou kvalitu. Rozhodovalo to, že milánští se dokázali dostávat ze situací, kdy byli pod tlakem, a pak nás přečíslit. To byly ty klíčové momenty,“ prohlásil Heča.



Vzhledem k tomu, že se kvůli koronavirovým opatřením v zemi stále nehraje domácí nejvyšší soutěž, čeká sparťany příští duel opět v Evropské lize: ve čtvrtek se v Glasgow střetnou se Celtikem a vzhledem k situaci ve skupině už potřebují bodovat.

„Teď máme další velkou zkušenost s velkým pohárovým zápasem, musíme si z toho vzít ponaučení, nějaká pozitiva. Podíváme se na to ještě jednou a budeme se snažit v příštích zápasech zkušenosti z prvních dvou zápasů uplatnit,“ dodal Čelůstka.