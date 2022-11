Wales - Írán 0:2, ofsajd, dvě tyče, ale v nastavení se už asijský tým dočkal

Neuznaný gól kvůli ofsajdu. Dvě tyče v rozmezí pár sekund.

K tomu řada dalších šancí a poslední minuty dohrávané v početní převaze, jelikož velšský gólman Hennessey při výletu z brány tvrdě kolenem trefil unikajícího Taremího.

Íránci měli ke gólu blíž, byli nebezpečnější, jenže dlouhou dobu jim pokaždé kousíček chyběl. V devítiminutovém nastavení se už ale přeci jen dočkali.

Prvním gólem zpoza pokutového území na šampionátu se prosadil Češmí a o několik sekund později přečíslení zdárně zakončil Rezajían, jenž přehodil velšského brankáře.

Euforie mohla propuknout. Hráči na sebe naskákali, slavili.

Pro zemi, která v současné době žije spíše protivládními demonstracemi, které si už vyžádaly stovky obětí, přinesli alespoň nějakou radost.

Byla by vlastně škoda, kdyby zápas skončil další bezgólovou remízou. Ačkoliv fanoušci dlouho žádný zásah neviděli, utkání rozhodně nenudilo.

Hrál se rychlý fotbal, hra se hlavně v prvním poločase přelévala ze strany na stranu, akce střídala akci. A na první šance se dlouho nečekalo.

Velšský obránce Joe Rodon (vpravo) se snaží zastavit pronikajícího Sardára Azmúna z Íránu.

V úvodní velké příležitosti se objevil velšský Moore, jenž si naběhl na centr od Roberta a těsně před brankou akrobaticky píchl do balonu. Gólman Hosejní byl ale připravený.

To o několik okamžiků později se na druhé straně slavilo. Evropané ztratili míč, čehož Íránci využili a po parádním ťukesu Gholízadé poslal míč do zcela odkryté branky.

Gól? Kdepak, radost nakonec trvala jen chvíli.

Akci totiž přecházel ofsajd. Rozhodčí si situaci ještě nechal potvrdit, načež ukázal: Ne, gól neplatí.

Možná i chvilkový prostoj přispěl k tomu, že se tempo zklidnilo a ani šancí už do konce poločasu tolik nebylo. Větší držení míče měli Velšané, jenže je několikrát zastavily laciné chyby. Nepochopená myšlenka spoluhráče, nepřesná přihrávka, prohraný souboj.

Podíl na tom měla i pozorná defenziva Íránců, která soupeře dobře napadala a nutila k chybám. A když byla při bránění úspěšná?

Následoval úprk vpřed.

Tak jako krátce po prvním poločasu, kdy Azmún unikl po pravé straně a trefil tyč. O několik sekund později se ke střele dostal Gholízadé, jenže ani on technickou střelou míč do brány nezakroutil. Další tyč.

Velšský brankář Wayne Hennessey a jeho surový zákrok na íránského útočníka Mahdího Taremího, po kterém byl vyloučen.

Íránci se postupně lepšili a byli nebezpečnější. Ezatolahí zpoza vápna kroutil míč po zemi k tyči, jenže Hennessey konečky prstů vyrazil.

Íránci byli na koni. Ani v závěru jim síly nedocházely. Potvrdil to i Taremí, jehož po dlouhém sprintu nedovoleně zastavil až Hennessey. Pak ještě těsně vedle pálil Torabí, jenže ani on míč do sítě nedopravil.

Vadit mu to ale nemuselo. V samém závěru se o obrovskou radost na íránské straně postarali jiní.