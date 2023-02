Vždycky byl tak trochu napřed. Fotbalovou registračku mu mohli vyřídit až v pěti letech, ale on od čtyř kopal načerno. Stíhal za víkend turnaje ve dvou věkových kategoriích a pravidelně bral cenu pro nejlepšího hráče. Od patnácti se rozkoukával na trénincích mezi dospělými, a kdo by si měl tipnout, hádal by mu dost možná o deset let víc. Warren Zaire-Emery vypadá starší fyzicky, ale i s balonem u nohy působí jako mazák, rozhodně ne jako vyplašený třasořitka.