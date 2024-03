Liverpool nebo Bayern? Kdepak, Alonso zůstává na lavičce Leverkusenu

„Hodně se o mé budoucnosti mluvilo, během reprezentační přestávky jsem si vše promyslel a učinil své rozhodnutí,“ prohlásil Alonso v pátek na předzápasové tiskové konferenci. „Moje práce tady není u konce, chci klubu i hráčům ještě pomoct. Stále jsem mladý a věřím, že zůstat zde je pro mě nejlepší. Vše je tu naprosto fantastické.“

S informací přišel jako první už ve čtvrtek večer důvěryhodný novinář David Ornstein.

„Liverpool i Bayern počítají s tím, že Xabi Alonso zůstane v Leverkusenu, a oba se zaměří na jiné trenérské alternativy,“ píše Ornstein v článku na webu The Athletic. „Liverpool už nějakou dobu věděl, že Alonso pravděpodobně v létě nikam odcházet nebude.“

Bývalý španělský záložník během hráčské kariéry za oba celky nastupoval. V Anglii se dočkal prvního velkého angažmá, v Německu pak veleúspěšnou kariéru zakončil. Nepřekvapivě tak fotbalová veřejnost obě mužstva považovala za hlavní kandidáty na jeho angažování.

„K tomu se vyjadřovat nebudu, jsou to skvělé týmy, se kterými jsem spjatý, ale teď jsem přesně tam, kde chci být,“ doplnil Alonso, který má smlouvu do roku 2026. „Ještě je brzo řešit, co bude v budoucnu.“

Z Liverpoolu v létě po devíti letech odejde Jürgen Klopp, trápící se Bayern zase bude hledat náhradu za Thomase Tuchela. Vidina dost možná nejperspektivnějšího trenéra současnosti, který navíc praktikuje atraktivní a útočný herní styl, je pochopitelně lákala.

Jenže ani jeden z nich nepomyslel na to, že Alonso od rozdělané práce zřejmě takhle rychle neodejde.

Vždyť v Leverkusenu není ještě ani dva roky, příští sezonu se s ním navíc může předvést v Lize mistrů. A pokud letos dotáhne do zdárného konce titulovou jízdu, bude určitě pomýšlet na obhajobu. Dovedete si představit, že by ukončil nadvládu Bayernu v německé lize a hned v létě by usedl na jeho lavičku?

Boj o Alonsa nicméně rozhodně neskončil, pravděpodobně se pouze o rok odsune. V létě 2025 by se totiž měla v jeho smlouvě aktivovat výstupní klauzule v hodnotě patnácti milionů eur (zhruba 375 milionů korun), takže bude mnohem jednodušší ho získat – kluby nebudou muset jednat přímo s Leverkusenem, stačí když o odchod bude stát sám Alonso.

Liverpool s Bayernem na něj každopádně čekat nemohou. Podle televize Sky Sports anglický gigant nyní zvažuje třeba Roberta De Zerbiho, současného kouče Brightonu. O něj má mimochodem údajně zájem i Bayern.

A kam v budoucnu zamíří Alonso?

Dlouhodobě se mluví ještě o Realu Madrid, ve kterém Španěl také hrával. Ten však letos prodloužil smlouvu s Carlem Ancelottim a aktuálně trenéra nehledá. Za rok ale může být situace úplně jiná.