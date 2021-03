Zaha jako první hráč Premier League před zápasem nepoklekl. Je to ponižující, ztratilo to význam, říká

Londýn Útočník Crystal Palace Wilfried Zaha se stal prvním hráčem Premier League, který před zápasem odmítl pokleknout v boji proti rasismu. Podle osmadvacetiletého rodáka z Pobřeží slonoviny je gesto ponižující a ztratilo veškerý význam.

Zaha o tom, že před zápasy přestane poklekávat, mluvil již před měsícem. Mimo jiné také řekl, že mu je nepříjemné nosit protirasistické slogany na dresu. Gesto ale porušil až nyní, v utkání s West Bromem, které jeho Crystal Palace vyhrál 1:0.

„Mé rozhodnutí zůstat stát před zahájením zápasu je již několik týdnů známo. Neexistuje správné ani špatné rozhodnutí, ale osobně mám pocit, že se klečení stalo součástí rutiny a v tuto chvíli nesejde na tom, zda stojíme či klečíme,“ vydal ještě před zápasem v prohlášení.

„Vím, že v zákulisí Premier League makají, aby bylo možné sjednat změny a já to plně respektuji, stejně jako všichni zúčastnění. Rovněž plně respektuji své spoluhráče a protivníky, kteří se rozhodnou pokleknout. Domnívám se však, že bychom měli raději podporovat lepší vzdělání ve školách a přijímat důraznější opatření proti lidem, kteří komunikaci na sociálních médiích zneužívají k urážkám nejen fotbalistů. Nyní se chci soustředit jen na fotbal a užívat si hru,“ dodal.

Na závěr vzkázal: „Stát budu i nadále.“

Za Zahu se postavila řada hráčů i fotbalových expertů. „Chápu, co se snaží říct. Myslím si, že je to silná zpráva. Nechtěl bych někdy vidět, že si nějaký hráč poklekne, protože se cítí pod tlakem, nebo proto, že musí. Chci, aby to bylo ze správného důvodu,“ řekl Dion Dublin, anglický televizní moderátor a bývalý fotbalista.

V Premier League se snaží proti rasismu dlouhodobě bojovat, v posledních týdnech ale hráči čelí stále častějším rasistickým útokům, zejména pak na sociálních sítích.