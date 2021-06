Zamíří brankář Vaclík do Realu Madrid? Nemohu nic potvrdit, říká jeho agent Nehoda

Když se o té zprávě fotbalový brankář Tomáš Vaclík během pražského srazu národního týmu dozvěděl, byl překvapený. „Ani já zatím nemůžu tuhle informaci potvrdit, čekám na vyjádření svého španělského kolegy,“ řekl agent David Nehoda v pondělí dopoledne ke spekulacím, podle nichž má o jeho klienta zájem Real Madrid.

Dvaatřicetiletého Vaclíka by prý královský klub bral jako dvojku k Belgičanovi Thibautu Courtoisovi, tvrdí novinář Joaquín Maroto z deníku AS.

Na seznamu kandidátů má být český reprezentant společně s Italem Gianluigim Donnarummou, jemuž stejně jako Vaclíkovi v Seville končí v AC Milán smlouva.



„Řada klubů situaci kolem Tomáše monitoruje, ale zatím nemáme nic konkrétního, abychom se mohli rozhodnout. Některé týmy už skládají soupisky před Eurem, jiné čekají. Myslím, že i Tomáš je se svou pozicí srovnaný, máme dostatek prostoru,“ uvedl pro iDNES.cz Nehoda.



Rušné léto českých brankářů

Nejen Tomáš Vaclík změní v létě klub. Nové působiště bude po sestupu Brém řešit i jeho reprezentační kolega Jiří Pavlenka, jeden z nejlépe hodnocených brankářů bundesligy. Mluví se také o přestupu aktuální trojky národního týmu, olomouckého Aleše Mandouse, o něhož stojí Slavia. Ta by zase mohla do zahraničí prodat Ondřeje Koláře. A co dál, musí vymyslet i Tomáš Koubek, který v německém Augsburgu vůbec nechytá, však kvůli tomu přišel i o místo v reprezentaci.

Vaclík je volným hráčem po třech letech v Seville, která s ním neprodloužila kontrakt. První dvě sezony byl jasnou jedničkou, v posledním ročníku, kdy českého gólmana opět trápily potíže s kolenem, ale častěji chytal marocký konkurent Jasín Bunú.



„Z celého srdce můžu říct, že jsme spolu měli jeden z nejlepších brankářských vztahů, co jsem v kariéře zažil,“ pochvaloval si Vaclík, když se s klubem loučil. „Odcházím plný hrdosti po unikátní zkušenosti a splnění mnoha sportovních cílů, jako jsou postup do Ligy mistrů a vítězství v Evropské lize.“

Kam povedou jeho další kroky?

Real Madrid, jeden z údajných zájemců, byl až dosud českým fotbalistům zapovězený, v případě Vaclíka by se to ale mohlo změnit; na zkušenou brankářskou dvojku si totiž v klubu potrpí.

Před odchodem do Paříže ve stejné roli krátce působil jiný třicátník Keylor Navas, před ním zase Kiko Casilla. V poslední sezoně však Courtoisovi kryli záda jen mladí Andrij Lunin a Diego Altube, proto se Real po vyzkoušené rezervě poohlíží.

A Vaclíkův profil do takových představ zapadá rozhodně víc než ten Donnarummův. Odchovanec AC Milán je o deset let mladší a po konci v AC Milán o něj kromě Realu stojí také Juventus či Barcelona. Těžko by šel dobrovolně plnit roli náhradníka. Ale Vaclík?

„Ve Španělsku se nám líbí. Oba s manželkou umíme jazyk, mladší dcera se tady narodila, starší dcera také mluví španělsky. Kdybych tu mohl pokračovat, tak by to bylo skvělé, ale nevím, jestli se nám to poštěstí,“ řekl gólman v dubnu v rozhovoru s agenturou ČTK.



V průběhu sezony se objevily spekulace o jeho možném návratu do Sparty, z Letné ani z jiného českého klubu se však dosud nikdo neozval. Proto je takřka jisté, že bývalý brankář švýcarské Basileje bude dál působit v zahraničí. Může to být skutečně slavný Real?