„Zatím je to celkem dobrý. Nestěžuji si.“ Kanonýr Haaland láme rekordy Premier League s úsměvem na rtech

A že se Worral odkojený druhou nejvyšší anglickou soutěží, která je především o osobních soubojích, snažil. Při rohu i při následném opětovném centru používal tělo i ruce. Nic.

Neustále se smějící severský blonďák se prodral k zakončení, který započal svůj druhý tříbrankový večer ve – dle mnohých – nejtěžší fotbalové lize planety.

Hattricky číslo 10 a 11 jeho kariéry dělí pouhých pět dní.

Svoji bezstarostnou povahu potvrdil i v pozápasovém rozhovoru, na který podruhé za sebou dorazil s míčem coby suvenýrem.

„Zatím je to celkem dobrý. Nestěžuji si,“ pousmál se nový rekordman Premier League. Nikdo jiný v historii nejvyšší anglické soutěže nevstřelil v úvodních pěti zápasech devět branek.

Nikdo.

Přesto Haaaland v rozhovoru svůj historický zápis vůbec neřešil. Ani tlak, který je na něj i celý jeho klub patřící bohatých arabských šejkům. Ti sice slavili v posledních pěti letech čtyři domácí tituly, na triumf v Lize mistrů stále čekají.

Haaland? Pohoda, hlavně se bavit. Střílením branek. „Čeká nás ještě hodně zápasů, takže je důležité, abychom pokračovali v naší cestě a maximálně si to užili.“

Mimochodem, také své další dva góly do sítě nebohého Nottinghamu (Citizens nakonec vyhráli 6:0) vstřelil z pokutového území. A ještě do konce první půle – ve 23. a 38. minutě). „Je silný ve všem, co dělá, ale samozřejmě nejvíce kolem pokutového území. Jeho přihrávky, zakončení, pracovní morálka, to vše je na fantastické úrovni,“ chválil své ofenzivní eso kouč Pep Guardiola. Ten si zatím musí mnout ruce. Vždyť stále teprve 22letý útočný klenot stál jen 75 milionů eur, což byla jeho výstupní klauzule v kontraktu s Borussií Dortmund.

Tržní hodnota rodáka z britského Leedsu (tam v té době hrál jeho otec a nyní manažer Alfie) je totiž dvojnásobná. A těžko se tomu lze divit. Když už je řeč o možná nejlepším fotbalovém útočníkovi součanosti, je na místě i trochu těch čísel, co říkáte?

Haaland na devět branek potřeboval v pěti zápasech pouhých 105 doteků s míčem.

Na prvoligové scéně díky úternímu hattricku překonal hranici 100 branek (102) ve 137 zápasech.

Jen pro srovnání:

Oficiálně dva nejlepší střelci fotbalové historie – Cristiano Ronaldo a Lionel Messi měli ve 22 letech na kontě 38, respektive 54 ligových tref. Takový Harry Kane jen 24, Robert Lewandowski pak 40.

Pokud bychom šli ještě více do historie, tak vězte, že legendy Josef Bican a Gerd Müller stihli 62 branek (byť prvně jmenovaný za 64 duelů a druhý za 99).

Při započtení také klubové pohárové bilance pak nasázel Haaland za 172 duelů těžko uvěřitelných 144 branek, což je téměř trojnásobek toho, co ve stejném věku střeleckými rekordy posedlý Ronaldo.

„Když slavíte svůj první gól, je to jako: ‚Ach bože, tohle musím zažít znovu.‘ A to se mi stává často, dám první gól a vím, že chci dát další,“ svěřil se nedávno jinému kanonýrovi let minulých Alanu Shearerovi.

S trochou nadsázky se dá dodat, že obránci se nyní před duelem proti ManCity budí s pocitem: „Ach, bože, dneska bráním Haalanda? Že bych se raději hodil marod?“