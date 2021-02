Zbrojovka (opět) spílá videu. Přišla o gól a trenér zuřil: Cítíme křivdu

V obrovských emocích končil ligový zápas v Brně, kde Zbrojovka přišla o výhru nad Zlínem po zásahu videa. Dvě minuty před koncem rozhodčí Hocek po kontrole záznamu odvolal gól domácího Damiána Bariše a bitva skončila 0:0. Domácí cítí křivdu; o to větší, že v týdnu proti používání technologie VAR důrazně vystoupili.

Opakuje se to, a po sobotě už těžko někomu v Brně vysvětlíte, že VAR „nehraje“ proti Zbrojovce. Poté, co jí rozhodčí před týdnem na Bohemians přerušil potenciálně vyrovnávací akci v nastaveném čase, přišel ještě větší problém v domácím zápase proti Zlínu.

Zbrojovka dvě minuty před koncem po obrovském závaru dopravila balon do sítě, rozhodčí tentokrát situaci nechali dohrát, domácí se radovali z vedení 1:0, aby o dvě minuty později zjistili, že stav zůstane bezbrankový.

Rozhodčí Petr Hocek gól odvolal, protože na videu viděl před střelou do branky útočný faul. Domácí Daniel Fila zavadil o nohu střídajícího zlínského záložníka Marka Hlinky, který se zřítil k zemi.

„Ukaž mi to ješte jednou. Ješte jednou mi to pusť,“ prosil Hocek videorozhodčího Jana Petříka, jenž ho na možný faul upozornil. „Jasný. Jojo. Já jsem myslel, že kopnul míč, neviděl jsem, že kopnul nohu,“ bylo slyšet z komunikace, kterou na svém instagranovém účtu zveřejnili fanoušci Zbrojovky.



Sudí po zhlédnutí záznamu anuloval gólovou dorážku Damiána Bariše, který drtivý tlak Zbrojovky v pokutovém území korunoval.

„Údajně tam faul byl. Jak já se k tomu mám vyjádřit? Já jsem situaci viděl v reálu, mně přišla normální, viděl jsem ji na videu, a pokud rozhodčí vyhodnotil Filův kontakt s Hlinkou jako penaltový, pak nerozumím tomu, proč nevyhodnotil situaci o tři vteřiny dřív na Pachlopníka jako penaltový faul. To jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát,“ láteřil brněnský trenér Richard Dostálek.

Připomněl tím, že záložník Ondřej Pachlopník, který do skrumáže přihrávku poslal, byl postrčen rukama.

„Ano,“ odpověděl Dostálek rázně na otázku, zda cítí křivdu.

Nebylo ani potřeba tuto myšlenku dál rozvíjet, emoce byly na brněnské straně jasně vidět hned po odvolání gólu. Rozhodčí Hocek následně ještě přiběhl domácí lavičce ukázat žlutou kartu.

Nad tribunou skupina brněnských fanoušků vztekle lomcovala oplocením od stadionu.

„V této době jsou na to hráči asi zvyklí, protože je taková situace pomalu každý druhý zápas, že se nějaký gól neuzná. My jsme se radovali, v tom momentu nikdo nečekal, že tam může být nějaký faul, a až pak jsem viděl, že tam rozhodčí něco řeší, tak jsem jen doufal. Když to neuznal, bylo to zklamání a frustrace. Když konečně dáte vítězný gól, a pak ho odvolají… bohužel,“ povzdechl si zakončující Bariš.

O tom, jestli Fila nohou Hlinku fauloval nebo ne, raději Bariš mluvit nechtěl.

„Dorážel jsem míč a neviděl jsem to, až teď v šatně. Nebudu se vyjadřovat,“ řekl.

Stejné pocity, pouze však v opačném duchu, prožívali při posuzování kritické situace hráči a lavička Zlína. „My jsme zde nesměli prohrát. Neprohráli jsme, takže máme splněno,“ ulevil si jejich trenér Bohumil Páník. „V momentě, kdy jde rozhodčí na video, je jasné, že je to rozporuplná situace, kterou musí rozhodnout. Dnes byl VAR na naší straně. To víte, že je to těžké, ten tlak je obrovský, ale říkáte si, že když se na to jsou už dívat, asi tam něco bylo. VAR by to nekouskoval zbytečně. Oni (rozhodčí) u toho sedí dvě tři minuty, oni si to rozfázují, zpomalí. My to nevidíme přes skrumáž hráčů a máme to osmdesát metrů,“ přemítal.

Takový závěr důležitého utkání v boji o záchranu přišel jen pár dnů poté, co majitel Zbrojovky Václav Bartoněk proti používání videa v lize vystoupil. VAR označil za zmetek, s tím, že za jeho asistenci při zápasech nebude odvádět povinné poplatky.

Z Bohemians si mohla Zbrojovka v případě příznivějšího rozhodnutí odvézt bod za remízu 2:2, Zlín mohla porazit 1:0. To jsou tři body do tabulky navíc, a v rozehraném 19. kole už Brno mohlo být pět bodů nad sestupovým pásmem.

Jinak řečeno: jsou to body, které na konci mohou rozhodovat o záchraně či o sestupu.

„Přijde mi, že rozhodčích začíná být na zápasech čím dál víc. Bohužel ty situace jsou čím dál nekonkrétnější,“ pravil trenér Dostálek.