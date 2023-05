To jste pos.... Jdu na VAR! Grygera byl v kabině sudích, Zlín si na ně stěžuje

Grygera soptil zejména kvůli neuznané brance Libora Kozáka, který hrál rukou. Zlínští se v důležitém utkání o záchranu, které na Stínadlech prohráli 1:2, navíc dvakrát marně dožadovali odpískání pokutového kopu.

Trest pro Grygeru? Co hrozí za neoprávněný vstup do kabiny rozhodčích „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu s § 46 odst. 1 písm. d) Soutěžního řádu, bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.“

„Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generální manažer FC TRINITY Zlín,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní sudí Lukáš Nehasil. „Následně směrem k rozhodčím pronesl: ‚To jste pos...., před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR.‘ Dveře kabiny následně zavřel a odešel.“

Na vůz videorozhodčích se pak podle zápisu dále dobývala „neznámá osoba“. „Nebuďte po.... a vylezte ven,“ mělo se ozývat.

Podle svědectví však dotyčný použil ještě peprnější výrazy...

Pohled na zprávu rozhodčího ze zápisu o utkání Teplice - Zlín.

Zlínská mluvčí Zuzana Molková v pondělí nejprve dotaz redakce uvedla: „Vyjadřovat se chceme, nikoli však k incidentu pana Grygery, ale k pánům rozhodčím, kteří hrubě poškodili toto utkání.“

Klub následně vydal ostré prohlášení, ve kterém potvrdil i oficiální stížnost ke komisi rozhodčích.

„Utkání bylo podle našeho názoru bezprecedentním způsobem ovlivněno ze strany hlavního rozhodčího a VAR,“ reagoval Grygera na webu Zlína. „Po zápase jsme měli možnost jako vedení klubu zhlédnout konkrétní sporná rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že náš klub byl rozhodčími vážně poškozen.“

Znehodnocená investice

S Grygerou by měla kvůli jeho chování brzy zahájit řízení i disciplinární komise, která podobnou scénu řešila poměrně nedávno.

Když při dubnovém utkání Sparty s Brnem přišel dokonce o přestávce do kabiny rozhodčích domácí majitel Daniel Křetínský, jenž prý „slušnou formou žádal vysvětlení dvou herních situací,“ bylo z toho pozdvižení a skandál.

Disciplinárka pak Křetínskému udělila dle soutěžního řádů nejvyšší možnou pokutu 50 tisíc korun a platila také Sparta: 220 tisíc za to, že coby pořádající klub celému incidentu nezamezila.

„Já jsem ale zápas v žádném případě ovlivnit nemohl a srovnání s funkcionáři, kteří do kabin rozhodčích vstoupili v průběhu zápasu, je bezpředmětné,“ je přesvědčený Grygera. „Do kontaktu s rozhodčími jsem totiž přišel až 30 minut po zápase, kdy byl již uzavřen zápis o utkání. Vstup do technického prostoru je zakázán pět minut před zápasem, v průběhu zápasu a pět minut po něm.“

„Moje chování bylo sice ovlivněno emocemi, ale za svým rozhodnutím si stojím. Do klubu akcionáři neinvestují desítky milionů korun proto, aby v klíčovém zápase o udržení v soutěži byla znehodnocena celá tato jejich investice,“ pokračoval. „Jsme přesvědčeni, že řízení zápasu by mělo být přezkoumáno nejenom komisí rozhodčích FAČR, ale i dalšími orgány FAČR.“

Ruka, nebo ne?

Grygera se na sudí v neděli zlobil nejvíc kvůli situaci z poslední minuty druhého poločasu, kdy se Zlín už už radoval z vyrovnaní na 2:2. Podle videorozhodčího Tomáše Kocourka ale Kozákův gól po centru Dramého z levého křídla nemohl platit, protože útočník zasáhl balon rukou.

Na základě opakovaných záběru se zdálo, že rozhodčí situaci posoudili správně.

Zlínský útočník Libor Kozák (v bílém) dal v Teplicích dva góly, ani jeden však neplatil.

Kozák přesto nesouhlasil: „Já žádnou ruku necítil. Říkali mi, že na videu to tak mohlo vypadat. Nechápu ale, že se rozhodčí nešel podívat na obrazovku a potvrdit si to sám.“

Mimochodem, jiný Kozákův gól neplatil už o pár minut dřív, to bylo kvůli přibližně metrovému ofsajdu. Zlínu se pak nelíbily ani dvě situace v pokutovém území soupeře, kdy po rukách domácích Fily a Chaloupka žádal odpískání penalty.

„Jsem hodně zvědavý, co si přečtu v novinách. Tiskovka by neměla být o mně, ale spíš o vás, co napíšete,“ spustil ironicky trenér Pavel Vrba. Pak si stoupl a s přítomnými novináři řešil, co je a není ruka.

„Nejsem odborník, ani jsem pravidla fotbalu nedělal. Jsou tady kompetentní lidé, kteří za to zodpovídají, oni by to měli posoudit. Nedávno jsem viděl v Lize mistrů, že i ruce u těla pískali. V Česku to je trošku… nevím,“ doplnil kouč, který je ve Zlíně od zimy.

S mužstvem v lize od té doby získal v šestnácti zápasech patnáct bodů za tři vítězství a šest remíz, zbylých sedm zápasů prohrál. Příště navíc Zlín nastoupí půdě předposledních Pardubic, na které má aktuálně čtyřbodové manko.

„Už nemůžeme hrát na remízu a vyčkávat. Musíme to otevřít, a buď to zvládneme, nebo ne. Jiná cesta už není,“ ví Vrba.

Poslední exces manažera Grygery, bývalého reprezentanta a hráče Ajaxu, Juventusu či londýnského Fulhamu však atmosféře okolo zlínského klubu příliš nepomůže.