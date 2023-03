Slepené góly rozhodly, první výhry berou favorité. Pardubice otáčely skóre

Dva slepené góly ve prospěch favorizovaných týmů hrály během úvodních čtvrtfinálových zápasů extraligy podstatnou roli.

Zatímco Vítkovice během 35 sekund odskočily v první třetině, Pardubice díky trefám v rozmezí jedné minuty obrátily nepříznivě se vyvíjející duel.

Brňané s Ostravany vedli vyrovnaný souboj, o šanci na první bod je však obral Peter Mueller. Zarostlý svéráz výrazně přispěl k výhře nad celkem, v němž sám předešlé čtyři sezony působil.

Zápas v Pardubicích už rovnocennou partii zdaleka nepřipomínal. Domácí si střetnutí s Olomoucí jasně řídili. A Tomáš Zohorna při svém 500. startu za Dynamo k triumfu pomohl překvapivým zásahem.

Obě série pokračují na půdě vítězných mužstev v sobotu.

Hanáci mají v souboji s držiteli Poháru Jaroslava Pouzara pro nejlepší tým základní části jednu nespornou výhodu. Nic se od nich nečeká, nehrají pod tlakem. Jenže v úvodním čtvrtfinálovém střetnutí to znát nebylo, Mora si ani pořádně neškrtla.

A to jakkoli se v 8. minutě po střele Jana Káni chopila vedení. Zdálo se, že kohouti budou mít psychicky navrch. Vždyť krátce předtím uspěli kvůli drobnému kontaktu Radila s Konrádovým betonem v brankovišti s trenérskou výzvou.

Pardubický útočník Matěj Paulovič (v bílém) v tvrdém souboji s obráncem Davidem Škůrkem z Olomouce

Omyl, domácí se zdravě naštvali a od poloviny úvodní třetiny si duel dirigovali. Vystupovali podstatně soustředěněji než v posledních čtyřech soutěžních střetnutích, které prohráli. A vyloučení Bambuly jim přineslo přesilovku.

Pro soupeře zřejmě osudovou, početní převahy se ukázaly jako smrtící. Matej Paulovič při rychlém přechodu zakončoval povedenou kombinaci ranou zprava. Utekla minuta a pokus Tomáše Dvořáka zapadl okolo projíždějícího Adama Musila přesně mezi betony nepříjemně zaskočeného Konráda.

Dynamo utkání vládlo, ve druhé části po ojedinělých šancích soupeře ještě zvýšilo. Moravané na Willa během této části vyslali pouhopouhé dvě střely a sami chvíli měli štěstí, když Vondráček s Válou trefili brankovou konstrukci.

Naopak Zohorna v přesilovce z minusového úhlu dorážel Radilovu ránu o beton Konráda. Napotřetí se štěstí přiklonilo k Východočechům.

Favorit pokračoval v ladném putování za prvním bodem. Lukáš Sedlák prostrčil puk jednoruč k Tomáši Hykovi, jenž kotouč napálil k tyči. Šikovně nahrávající hokejista ještě pátým gólem stvrdil dominantní pardubický výkon.

Radim Rulík (Pardubice): „Viděli jsme bojovný zápas z obou stran. Byli jsme trošku šťastnější v produktivitě. Jinak to bylo vyrovnané utkání. Není úplně jednoduché hrát po dlouhé pauze, ale je to tak nastavené. Jsme rádi, že jsme do série vstoupili dobře, ale samozřejmě víme, že to byl jen jeden zápas.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Začali jsme dobře. Potom Pardubice dvěma slepenými góly otočily a začaly mít víc ze hry. My měli vední udržet trošku déle. Rozhodlo se gólem na 3:1. My za stavu 1:2 měli jednu šanci, kterou jsme nevyužili. Když to bylo 1:3, těžko jsme se prosazovali. Pardubice byly v soubojích o kousek lepší. Nedá se nic dělat, zítra je další zápas a budeme bojovat.“

Kometa se po vítězném zakončení série s Mladou Boleslaví dověděla, že ve čtvrtfinále nastoupí proti Vítkovicím. Proti úplně jinému stylu, než který razili Bruslaři. Ostravané podle očekávání hráli tvrdě do těla. Navíc se mohli opřít o své osobnosti, včetně útočníka Muellera, před nímž varoval soupeřův asistent trenéra Jaroslav Modrý.

Americký snajpr přesto duel ve 44. minutě rozhodl. Střelou z levého kruhu trefil místečko mezi Furchovou rukou a tělem, kotouč se následně odrazil od brankářova pravého betonu a silou vůle se dovrtěl za brankovou čáru.

Vítkovický brankář okrajem betonu vytáhl dorážku brněnského útočníka Andreje Kollára, na nějž tlačil bek Mario Grman.

Exbrněnský hráč Rideře vrátil dvougólový náskok, který si domácí vypracovali v zásadní 35sekundové sekvenci první třetiny. Obě gólové situace vypadaly hodně podobně, vždy se radovali dorážející hráči.

V prvním případě znovu Mueller sáhl ve 14. minutě do Raskobova nahození a puk vyplaval před neobsazeným Robertsem Bukartsem, jenž jej z mezikruží uklidil do sítě. Za chvíli slavil Jakub Kotala, když přesně doklepával Gewieseho ránu do bloku.

Tipsport extraliga @telhcz První gól letošního čtvrtfinále má na svědomí Roberts Bukarts! Krátce poté přidal Jakub Kotala druhý zásah @hcvitkovice. #TELH #zatitulem https://t.co/BScnKuTtb2 oblíbit odpovědět

Přitom Brňané herně rozhodně neztráceli, jenže jim chyběly větší příležitosti a tlak v předbrankovém prostoru. V prostřední části se zlepšili, což prokázal i důrazný Zdeněk Okál, jenž u tyče úspěšně zapáčil proti Stezkově marně položené hokejce.

Tipsport extraliga @telhcz Zdeněk Okál z @HCKometa předvedl skvělý důraz na brankovišti a snížil na rozdíl jednoho gólu! #TELH #extraliga https://t.co/GvjDOmZgOA oblíbit odpovědět

Obránce Marek Hrbas zase nedopustil, aby vítězný gól zůstal dlouho bez reakce a u pravé tyče propálil vítkovického brankáře, který v nepravý okamžik vykoukl zpoza clonícího hráče na stranu opačnou. Domácí si však nadále počínali zkušeně a Kometa nevyužila ani závěrečnou power play.

Klíčový zásah okrajem betonu si proti Kollárovi připsal Stezka. Ten se také pokoušel trefit prázdnou branku, leč trefil prvního protivníka před sebou. Důležitější pro něj určitě bylo, že druhému celku základní části dopomohl k prvnímu čtvrtfinálovému bodu.

Miloš Holaň (Vítkovice): „Vyrovnaný, těžký zápas. Podařilo se nám dát v krátkém sledu dva góly a to bylo asi rozhodující. Trošku jsem se obával, jak se projeví pauza, ale zvládli jsme to slušně. Je to první bod. Dobře, že jsme měli málo vyloučených, víme, jaké má Brno silné stránky.“

Patrik Martinec (Brno): „Bylo to asi více defenzivnější utkání a hrálo se hodně z obrany. Šancí nebylo tolik. Rozhodly dva slepené góly, které jsme dostali v první třetině. Dobré mužstvo si nemůže po obdržené brance nechat dát druhý gól hned v dalším střídání. To by se nemělo stávat a musíme se z toho poučit do dalších zápasů.“