ONLINE: Hradec - Třinec 1:2. Domácí rychle reagují na Voženílkův gól

„Opět se budeme chtít prezentovat svým hokejem. Když jsme se dostali až do finále, asi jdeme správnou cestou,“ avizuje hradecký asistent trenéra Tomáš Hamara poté, co jeho tým vydřel postup v prodloužení sedmého zápasu proti Vítkovicím.

Mountfield s Ostravany v sérii odehrál prakticky hned deset zápasů. Vždyť všechna nastavení v souhrnu dosáhla 176 minut. Přesto proti Třinci hodlá praktikovat aktivní přístup.

„Budeme se snažit být aktivnější a trošku lepší v přesilovkách,“ hlásí Hamara. „Třinec je velmi kvalitní, základ je pro něj týmový výkon. V sezoně jsme s ním měli dobrou bilanci. Budeme se snažit být rychlejší, chodit kolem nich a jít nejkratší cestou do zakončení. Samozřejmě, že se budeme snažit to Kacetlovi znepříjemnit cloněním a dorážkami.“

Hradec v základní části proti Ocelářům dvakrát uspěl a třikrát bodoval.

„Umí dobře kombinovat a velice dobře bruslí, takže se musíme vyrovnat s jejich pohybem. To bude důležité,“ prohlásil kouč Slezanů Zdeněk Moták, jehož svěřenci vyřadili cestou do pátého finále v řadě dva hlavní kandidáty na titul - Spartu a Pardubice.

S vítězi základní části svedli v semifinále vyrovnanou sedmizápasovou bitvu, po níž měli den navíc na odpočinek.

Ačkoli kupříkladu kouč Hradce Tomáš Martinec označil soupeře za „obrovského favorita série“, Moták taková tvrzení rozporuje:. „Zápasy v (obou) semifinálových partiích byly velice vyrovnané. Myslím, že nejsme favorité a jdeme do toho s plnou zodpovědností.“

Jeho tým se musí obejít bez slovenského útočníka Libora Hudáčka, který za surový zákrok na útočníka Dynama Lukáše Sedláka vyfasoval od disciplinární komise distanc na tři utkání.

„Chybět bude. Myslel jsem, že dostane jeden zápas když je to po sérii. Tři jsou poměrně dost, ale hráči se musí chránit,“ podotkl Moták k absenci autora pěti gólů v letošním play off. „Každá ruka, noha je pro nás dobrá a zvlášť Hudy, který hrál play off velice kvalitně. Kdo ho nahradí, víme.“