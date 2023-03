V Olomouci se nedohrálo, Kometa přetlačila Boleslav. Slaví i Třinec a Liberec

Na Hané se stihla odehrát jen první dvacetiminutovka, po níž následovala více než dvouhodinová přestávka.

Hlavní sudí Tomáš Veselý a Jakub Šindel odložili začátek druhého dějství hned čtyřikrát, ale rýha, kterou zřejmě způsobila rolba při úpravě ledu, nezmizela.

„Nebylo to stoprocentní. Nic se stát nemuselo, ale kdyby ano, nesli bychom si to do konce života,“ vyjádřil Šindel obavy o bezpečí hráčů. Zatímco Západočeši se s jeho názorem ztotožnili, domácí chtěli pokračovat.

„Na konci byl led naprosto pořádku, po navezeném sněhu byly akorát na povrchu zmrzlé hrudky. Nabídli jsme, že to rolba zbrousí, ale to už soupeř odmítl,“ prohlásil olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

O dalším postupu by se mělo rozhodnout nejpozději během čtvrtečního dopoledne, kluby obdrží od vedení soutěže návrh a pokusí se domluvit mezi sebou.

Pokud se tak nestane, konečný verdikt vyhlásí ředitel extraligy Martin Loukota. Druhý zápas je na programu ve čtvrtek od 18 hodin, pokračovat budou také ostatní tři série.

Třinec, Liberec a Kometa vstoupily do předkola vítězně. Oceláři se proti nepříjemnému Litvínovu pořádně nadřeli, Bílí Tygři uspěli proti tápající Plzni především díky povedenému začátku.

Souboj Brna a Mladé Boleslavi nabídl hodně vyhrocenou podívanou, rozhodčí rozdali dvaačtyřicet trestných minut. Hosté doplatili na zbytečná vyloučení a Kometě podlehli poprvé v sezoně.

Tradičně bouřlivá atmosféra v ochozech se velice rychle přesunula i na hráče obou mužstev. Rozhodčí měli spoustu práce s krocením emocí. Na ledě došlo hned k několika hromadným strkanicím, ve třetím dějství diváci sledovali i pěstní souboje, v nichž hráli hlavní roli Kelly Klíma a Kristián Pospíšil.

Kelly Klíma a Marek Hrbas v souboji o puk.

Právě slovenský útočník měl zprvu s disciplínou velké problémy. Vždyť v první polovině utkání usedl na trestnou lavici hned třikrát. Posléze ale ukázal také své hokejové dovednosti, když i díky teči Radka Jeřábka obstaral branku na 2:1 a přihrávkou se podílel na posledním gólu brněnského celku.

Mladá Boleslav využila jednu přesilovku, Kometa dvě. Velkou roli v jejím cestě za vítězstvím hrál i fakt, že na oba přesná zásahy soupeře dokázala velmi rychle zareagovat. Vedení 1:0 vydrželo hostům zásluhou nakonec dvoubodového Petra Holíka jen dvaačtyřicet vteřin, na kontaktní trefu Mária Luntera odpověděl Jakub Flek za devětapadesát vteřin.

Petr Holík při hře čtyř proti čtyřem vymíchal Gašpera Krošelje.

Tipsport extraliga @telhcz V Brně je opět vyrovnáno! Horký vybojoval kotouč, poslal jej na Holíka, a ten rozvlnil síť boleslavské svatyně! #TELH #zatitulem https://t.co/CWgXDXCOos oblíbit odpovědět

Patrik Martinec (Kometa Brno): „Na to, že to byl první zápas předkola play-off, byl tohle hokej, na který budou diváci chodit. Spoustu emocí, výborné výkony některých jednotlivců, krásné góly a samozřejmě rvačky, které k tomu patří. Dnes byla parádní návštěva a takový hokej lidi určitě musí bavit.“

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme viděli pěkné utkání. Mělo to grády a tak to má být, opravdu zápas hodný play-off. Hodně šancí, bruslilo se a oba týmy udělaly pro výsledek maximum. Bohužel jsme prohráli. Výkonem jsme nehráli špatně, hodně jsme vzdorovali a když budeme takto pokračovat, tak šanci otočit výsledek v náš prospěch určitě máme.“

Jelikož problémy v Olomouci přetrvávaly zhruba dvě hodiny, sudí se rozhodli utkání za stavu 2:0 předčasně ukončit. Zatím není jasné, zda a případně kdy dojde k jeho nahrazení.

Průběžný stav vyzníval lépe pro domácí, kteří byli povzbuzeni návraty několika opor v čele s kapitánem Ondruškem, Janem Káňou či Jakubem Orsavou a na zaskočeného soupeře nastoupili ve velkém stylu.

Před brankou nepokrytému Silvesteru Kuskovi stačilo k otevření skóre jen padesát vteřin, v čase 11:41 se ujala také přesilovková dorážka Pavla Musila. Po první siréně se ale hráči zpět do akce už nevrátili...

V aktuálním ročníku to není poprvé, co vzájemné střetnutí obou mužstev provázely nečekané nepříjemnosti. Zápas čtvrtého kola základní části musel být kvůli problémům s rolbou a nezpůsobilosti hrací plochy rovněž odložen.

Před začátkem této série byly role určeny jasně. Na jedné straně rozjetý Liberec povzbuzený devíti výhrami po sobě v závěru základní části. Proti němu s krizí se potýkající soupeř, který za sebou táhne stejně dlouhou sérii porážek. A rozdíl v aktuálním rozpoložení obou mužstev byl na ledě znát.

Podívejte se na trefu libereckého útočníka Tomáše Filippiho.

Tipsport extraliga @telhcz Tak ta sedla! Tomáš Filippi se do toho pořádně opřel a Liberec vede už 2:0. ✅ #TELH #zatitulem https://t.co/rohh5NebKp oblíbit odpovědět

Bílým Tygrům neudělal radost pouze úspěšný vstup do předkola či spolehlivé představení brankáře Petra Kváči, ale také návrat Michala Bulíře, jenž po vleklých zdravotních problémech naskočil do akce poprvé od dvacátého prosince minulého roku a připsal si asistenci u gólu Tomáše Filippiho.

Dařilo se i Jakubu Rychlovskému. Dravý útočník hned dvakrát překonal Dominika Pavláta, který trochu překvapivě dostal mezi třemi tyčemi přednost před Miroslavem Svobodou. Západočeši sice neodešli s nulou v kolonce gólů, ale opět potvrdili, že koncovka patří v posledních týdnech k jejich nejvýraznějším slabinám.

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme rádi, že jsme první utkání zvládli. Rozhodly podle mě dva rychlé góly v první třetině.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Do utkání jsme vstoupili špatně, od toho se poté odvíjel celý zápas. Měli jsme spoustu vyloučených a sami jsme žádnou přesilovku nevyužili. Do dalšího zápasu musíme změnit absolutně všechno, protože s takovým výkonem tu nemáme co dělat.“

Dění na ledě pořádně rozproudily až v šestadvacáté minutě chyba hostujícího obránce Ralfse Freibergse, samostatný únik a přesné zakončení Vladimíra Draveckého. Diváci na tribunách do té doby sledovali opatrnou, nervózní a takticky svázanou partii plnou nepřesností, ofsajdů a zakázaných uvolnění.

První třinecký gól v letošním play off vstřelil Vladimír Dravecký.

Tipsport extraliga @telhcz První gól série mezi Třincem a Litvínovem zařídil Vladimír Dravecký, který využil chyby ve středním pásmu a překonal Mateje Tomka! #TELH #zatitulem https://t.co/BSDMTUVGJm oblíbit odpovědět

Oceláři se po vedoucí trefě zvedli, přidali na tempu, vybojovali několik přesilových her a zasypali Mateje Tomka řadou nebezpečných pokusů. Slovenský brankář ale navázal na velice solidní výkony z posledních týdnů a poskytl spoluhráčům příležitost vyrovnat.

V čase 38:26 zamířil po vyhraném vhazování přesně Andrej Kudrna. Úřadující šampioni ale nakonec první utkání v předkole od třináctého března 2016 přeci jen dovedli k vítěznému konci. Litvínov přetlačili poosmé z posledních devíti případů, mezi střelce se zapsali také Daniel Kurovský a nejproduktivnější hráč základní části Martin Růžička.

Petr Vrána padá k ledu po souboji s Martinem Havelkou.

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině se obě mužstva oťukávala a čekala, co udělá soupeř. Druhá třetina byla z naší strany výborná, svým pohybem jsme si vynutili přesilové hry a měli jsme dostatek příležitostí. Bohužel jsme dali jen gól z úniku a ze standardní situace branku dostali. Třetí třetinu jsme opět hráli výborně. Pracovali jsme, bojovali, dřeli. Myslím si, že jsme si první bod zasloužili.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „První třetina byla typická pro play off, měla oboustranně hodně taktických prvků. Druhou třetinu ovlivnila naše nedisciplinovanost. Sice jsme přesilovky soupeře ustáli, ale dostal se do hry. Výborné však bylo, že jsme vyrovnali na 1:1. Třetí třetina byla o tom, kdo dá branku, a to se povedlo Třinci. Prohráli jsme, nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na další zápas.“