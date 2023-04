Pardubice - Třinec 4:2. Napínavý začátek semifinále, domácí táhl Sedlák

Třinec předvedl podobný výkon jako v prvním čtvrtfinálovém duelu se Spartou. Rozjížděl se pomaleji a brzy inkasoval, ale postupem času se zmátořil a nakonec papírovému favoritu ještě pořádně zatopil.

Oceláři v závěru riskovali bez Ondřeje Kacetla a vytrvale ostřelovali pardubickou branku. Až v čase 59:54 dodal domácím definitivní pocti klidu Tomáš Zohorna.

Fanoušci po zaznění sirény tradičně zasypali led perníčky. Hráči nadšeně objímali udýchaného Romana Willa, na první porážku v letošním play off stále čekají.

Východočeši se znovu mohli opřít o klíčový příspěvek elitní útočné formace. Sedlák, Tomáš Hyka a Davida Cienciala navázali na povedená vystoupení proti Olomouci, kterou sestřelili šestnácti body.

Především prvně jmenovaný se předvedl ve skvělé formě.

Během čtvrtfinále si povzdechl, že na něj soupeři mají políčeno. K jeho ochraně veřejně vybízel i Radim Rulík. Sedlák se přitom sám nezdráhá přitvrdit. Čtvrté utkání série s Olomoucí vynechal kvůli stopce od disciplinární komise za faul u mantinelu na Jakuba Orsavu.

Po deseti dnech volna se zpět do akce evidentně těšil. Zdálo se, že už opravdu nemohl dospat. Proti Třinci opět potvrdil, že je momentálně největší hvězdou extraligy. Dvěma přesnými zásahy nasměroval Pardubice k prvnímu semifinálovému triumfu.

Nejprve rozjásal natěšené a vytrvale podporující fanoušky pohotovou baseballovou dorážkou na hranici brankoviště. V sedmnácté minutě bleskově dobruslil šikovný oblouček Jana Košťálka a prudkou ranou na zadní tyč rozvlnil síť znovu.

Podívejte se na druhou trefu pardubického centra Lukáše Sedláka.

Oceláři nenavázali na výkony ze závěru série proti Spartě. Se svižným tempem odpočatějšího vítěze základní části měli nemalé problémy, chvílemi hráli možná až s příliš velkým respektem. Vzájemné uznání bylo přitom v uplynulých dnech patrné na obou stranách.

A nebylo se čemu divit, vždyť očekávané klání mohl leckdo označit za předčasné finále. Hráči i trenéři si před začátkem série vytrvale vyměňovali komplimenty. Zároveň avizovali, že očekávají vyrovnanou a taktickou bitvu, kterou rozhodnou maličkosti.

Ondřej Kacetl v akci proti Pardubicím.

Hyka nazval souboj vítěze základní části s trojnásobnými úřadujícími šampiony hrou obran. Jeho očekávání se ovšem nepotvrdila. Tedy alespoň zatím. Naopak o emotivní momenty a časté strkanice nebyli diváci ochuzeni.

Třeba tradičně důrazný a v osobních soubojích neústupný Daniel Voženílek, jenž v Pardubicích hokejově vyrostl, byl na střetnutí s mateřským klubem namotivovaný možná až příliš. Během první třetiny usedl na trestnou lavici hned dvakrát.

A právě po jeho zásahu vysokou holí do obličeje Roberta Říčky se skóre měnilo poprvé. Domácí proto nemusel tolik mrzet předchozí odvolaná gól Lukáše Radila. Problém spočíval ve střetu Kacetla s Robertem Kousalem, na nějž upozornila trenérská výzva třinecké střídačky.

Podívejte se na pardubický protiútok zakončený Lukášem Radilem.

Jedna z dalších kooperací dvou zkušených útočníků už vedla k úspěchu. Prvně jmenovaný se vydal podpořit rychlý výpad svého kolegy, dostal přesnou přihrávku, v nadějné pozici nezaváhal a oslavy už si tentokrát nenechal ničím zkazit.

Radilova trefa přišla ve správný moment. Svěřenci Zdeňka Motáka se začali probouzet, přitvrdili u mantinelu, agresivněji se tlačili do předbrankového prostoru a propracovali se i k pár nebezpečným střeleckým pokusům.

A když se Andrej Nestrašil, který ukončil čtyři utkání dlouhé čekání na zápis do statistik, ve třicáté minutě nejrychleji zorientoval po nahození Adama Smithe a při dorážce z bezprostřední blízkosti nezaváhal, ucítili šanci na zvrat.

Kontaktní branku Třince obstaral útočník Andrej Nestrašil.

O těsnou ztrátu brzy přišli, ale ve třetím dějství přidali a ještě jednou se vrátili do hry. Opět ukázali, že v posledních sezonách mají napříč extraligou nejúdernější přesilovku, v níž se v letošním play off prosadili už podesáté (úspěšnost 40 %).

Mimořádně povedenou kombinaci zakončil Tomáš Marcinko, který celé utkání otravoval soupeře dotěrností a urputností. V dramatickém závěru Oceláři v šesti ostřelovali Willa, jenž zazářil především rychlým přesunem a fantastickým zákrokem proti Nestrašilovi, ze všech pozic a tlačili se za vyrovnáním.

Třinecký obránce Adam Smith nahání Roberta Kousala.

Východočeši jejich nápor ustáli. Zohorna poslal kotouč do sítě soupeře z vlastního obranného pásma a vyprodané tribuny radostí explodovaly. Pardubická neporazitelnost ve vyřazovacích bojích trvá, hosté potřebují v pondělí lépe zachytit začátek.

Radim Rulík (Pardubice): „Bylo to vyrovnané utkání. Nám pomohlo, že se nám podařilo hned v první třetině odskočit. A pak už jsme to zvládli až do konce, ale s přibývajícím časem to bylo vyrovnanější. V třetí třetině měl Třinec tlak a my jsme měli trochu štěstí, že jsme to uhráli tak, jak se nám to nakonec podařilo.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to určitě vyrovnaný zápas. My jsme v první třetině trošku hůř bruslili a měli jsme horší souboje, nicméně v druhé a třetí třetině jsme výkon srovnali. Bohužel jsme nedokázali najít zbraň na vyrovnávací gól.“