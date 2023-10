ONLINE: Litvínov vede nad Spartou. Vítkovice otáčí, Simon se poprvé trefil

Šlágr pátečního programu hostí Zimní stadion Ivana Hlinky. Litvínov má za sebou nejlepší sérii od října 2016, vyhrál už osmkrát v řadě. Posily šlapou, skvěle chytají brankáři, diváci se baví a mužstvo se vyhřívá na druhém místě.

Sparta představuje pro svěřence Karla Mlejnka velkou výzvu. Po skvělém začátku dvakrát z posledních tří kol klopýtla. Proti brněnské Kometě (0:2) i Liberci (1:4) doplatila na trápení v ofenzivě.

Bílí Tygři se postupně zvedají, výhry v O2 areně a proti Pardubicím jsou vítanou vzpruhou. Co by za to daly Vítkovice, které se krčí na posledním místě. Pomůže druhému týmu základní části minulého ročníku návrat odchovance Patrika Zdráhala?

Novou posilu mají i v Českých Budějovicích, po sedmiletém působení v zámoří se vrátil domů urostlý útočník Jáchym Kondelík. Jihočeši se chtějí vyhnout třetí porážce v řadě, se stejným plánem jdou do utkání také Karlovy Vary.

Pardubice dle očekávání vedou extraligu, zatím bodovaly ve všech zápasech. Tentokrát hrají s Mladou Boleslaví, která začíná reagovat na nepovedené výkony. Tima Söderlunda poslala do Plzně, náhradu za něj zatím neoznámila.

Olomouc vydolovala z předchozích čtyř domácích duelů deset bodů. Ale pozor, Hradec Králové zapsal hned tři z dosavadních čtyř výher na stadionech soupeřů. Proti Hanákům se pokusí odčinit porážku z nedělního východočeského derby.

Desáté kolo odstartovalo už ve čtvrtek, kdy Kometa v předehrávce přetlačila Plzeň 2:1. Zápas mezi Třincem a Kladnem je odložen až na 31. ledna.