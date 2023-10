ONLINE: Sparta bojuje s Karlovými Vary, chce stáhnout náskok na čelo

Hokejisté Sparty mají díky středeční předehrávce doma proti Karlovým Varům příležitost snížit manko na vedoucí Pardubice a druhý Litvínov. Na Severočechy ztrácejí šest bodů, na Dynamo ještě o bod více.

Pražané po vynikajícím vstupu do sezony a sérii šesti výher během dalších pěti vystoupení hned třikrát klopýtli, z toho dvakrát doma. Poté, co vyšli dvakrát po sobě naprázdno v duelech doma s Libercem (1:4) a v Litvínově (2:4), se ale vzchopili a v neděli se před svými diváky dokázali vypořádat s týmem Hradce Králové.

„Takové utkání plné dobrých soubojů můžete i prohrát, ale to, co bylo minulou neděli, to prostě nejde,“ vrátil se po posledním duelu s Hradcem trenér Pavel Gross k nepřesvědčivému vystoupení s Bílými Tygry. „Jsme rádi, že jsme po dvou porážkách zase naskočili na vítěznou vlnu. Chceme se od toho odpíchnout a takhle hrát dál,“ doplnil kouč Pražanů.

„Prohráli jsme dva zápasy za sebou, takže bylo hodně důležité jakkoliv urvat výhru. Pokud budeme s takovou pracovní morálkou nastupovat do každého zápasu, potom máme šanci vyhrávat. Tohle je cesta,“ dodal gólman Jakub Kovář.

V trochu obdobném rozpoložení jsou i Západočeši. Energie nastřádala za prvních šest startů v sezoně výborných 12 bodů, pak ale následovaly tři prohry ze čtyř utkání a jen čtyři vstřelené góly v základní hrací době.

Naposledy Karlovarští podlehli doma lídrovi z Pardubic. „Dynamo proti nám neodehrálo úplně skvělý zápas, protože jsme my hráli dobře. Proto mě mrzí, že jsme neuhráli nějaké body,“ řekl brankář Dominik Frodl.

„Sice jsme teď prohráli tři ze čtyř zápasů, ale proti týmům, které hrají vepředu. Teď zase jedeme na Spartu, los nemáme úplně příznivý. Když ale budeme pokračovat v takových výkonech jako proti Pardubicím, tak nevím, proč bychom nemohli uhrát nějaký bod třeba na Spartě,“ prohlásil Frodl.