Litvínov zdolal Pardubice a je první, Liberec zničil Boleslav. Uspěla i Sparta

Po jedenácti vítězstvích v řadě se Litvínov dočkal dalšího úspěchu. Po výhře nad Pardubicemi přebral místo na čele extraligové tabulky.

Elitní čtyřku dotváří po čtrnáctém kole Sparta a Třinec, kteří si poradili s Českými Budějovicemi, respektive Plzní.

Karlovy Vary dokonaly obrat proti oslabeným Vítkovicím, těsnou výhru i díky dalšímu četnému příspěvku Jiřího Ticháčka uhájilo Kladno.

Liberec si smlsl na Mladé Boleslavi, čtyři asistence si připsal Adam Najman, tři nahrávky zaznamenal také obránce Vojtěch Budík.

Kometa získala tři body v Hradci Králové, gólové trápení ukončil jak Tomáš Marcinko, tak Zdeněk Okál.

Mělo jít o tuhou bitvu o čelo tabulky, kterou rozhodnou detaily a pravděpodobně i malý rozdíl ve skóre. Nic z toho však nenasvědčovalo průběhu první třetiny, ve které Litvínov soupeře z východu Čech doslova přejel. Po gólech Koblasy, Kirka a Guta vedl 3:0.

Milan Klouček, který možná trochu překvapivě dostal v klíčovém duelu přednost před jedničkou Romanem Willem, se pakoval z brankoviště. Střídání brankářů má dodat týmu impulz, což se skutečně povedlo. Pardubice začaly být nebezpečnější, častěji ohrožovaly Matěje Tomka. Na branku se však hodně natrápily, až na kraji třetí periody uspěl nakonec jako jediný hostující střelec Lukáš Radil.

Litvínovský útočník Michal Gut slaví gól proti Pardubicím. Milan Klouček kryje pokus Ondřeje Jurčíka.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Ráz utkání udala první třetina a v ní naše produktivita. Vedle našeho gólmana musím vyzdvihnout dobrou defenzivní fázi našeho týmu. Často jsme vedení jako ti, kteří hrají hurá hokej. Vzhledem ke stavu, jaký byl, hráči přistoupili na poctivou defenzivní práci. Jsme rádi za tři body, ale nic slavit nebudeme.“

Marek Zadina (Pardubice): „Rozhodla první třetina, v ní náš výkon nebyl optimální, zaspali jsme. I když jsme se na to připravovali a museli jsme se přizpůsobit menšímu kluzišti, tahali jsme za kratší konec. Litvínov byl produktivní a nám se to nepodařilo zastavit. První třetina určila ráz zápasu. Pak si hráči řekli něco v kabině, začali jsme to plnit, tlačili jsme se do brány a vytvořili si spoustu šancí, ale i kvůli velmi dobrému výkonu litvínovského gólmana jsme je nedokázali proměnit.“

V hlavní roli přesilovky, především v první třetině. Ty určily chod zápasu. Každá ze čtyř branek v úvodní části totiž měla co doničení s početní výhodou. Sparťané v té vlastní inkasovali v deváté minutě, kdy hostující obraně pláchl Ordoš s Kubíkem a druhý jmenovaný otevřel skóre. Pražané však reagovali třemi góly. Krátce po vypršení první přesilovky srovnal Lajunen, poté se naopak jen osm vteřin po ubráněném oslabení prosadil David Vitouch. A aby toho nebylo pro Motor málo, trest Vopelky třetí brankou korunoval Michal Kempný.

Když se v druhé třetině trefil také Roman Horák, Hrachovina mířil na střídačku. Motor se ale na obrat nezmohl, nenakopla ho ani bitka Šticha s Kestnerem. Domácí tedy nenavázali na vítězství nad Pardubicemi a ztratili už šesté z posledních sedmi utkání.

Sparta otáčí zápas v Budějovicích.

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Celých šedesát minut jsme předváděli velmi špatný výkon. Špatně jsme nastoupili, prohrávali souboje, všude jsme byli druzí. S velkým štěstím jsme se ujali vedení, ale místo toho, aby nás to nakoplo, tak nás to úplně vypnulo. Utkání se nepovedlo celému týmu, Sparta byla jednoznačně lepší ve všech činnostech.“

Pavel Gross (Sparta): „Od začátku jsme velmi dobře plnili, co jsme si řekli na mítinku před zápasem. Hráli jsme jednoduše a rychle. Hodně nám pomohlo, že jsme brzy vyrovnali a otočili skóre. Budějovice mají dobrý mančaft, na konci zápasu docela hrozily, měly nějaké šance. Ale nám dobře zachytal Pepa Kořenář.

Těžko uvěřit tvrzení, že většinu první třetiny řídila na ledě Mladá Boleslav. Skutečně tomu tak bylo. Jenže domácí nepřetavili převahu v gól a mohli litovat. Liberec totiž rozjel kanonádu, v 17. minutě ji odstartoval druhou brankou v sezoně Ronald Knot. A jednalo se o jediný gól při hře pět na pět na dlouhou dobu.

Za 21 minut nasázel Liberec čtyři góly v přesilovce. Dvakrát se trefil Jakub Rychlovský i Tomáš Filippi. Domácím nepomohlo střídání brankářů, ani pěstní souboj kapitána Jánošíka se Šírem. Jaroslav Vlach přidal ve třetí třetině šestou branku, sedmou pak v oslabení Jan Šír, prosadil se i Kelly Klíma. Už tak kymácející se židle pod trenérem Jiřím Kalousem ztratila rovnou celou nohu.

Liberec demoluje Mladou Boleslav. Adam Jánošík v pěstním souboji s Janem Šírem.

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Zápas se nám absolutně nevyvedl. Myslím si, že první třetina, i když jsme ji prohráli 0:2, tak z naší strany nebyla úplně špatná. Nám se ten domeček sesypal ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali další tři góly v oslabení. Najednou byl náskok hrozivý a na tým padla deka. Bohužel jsme už nebyli schopní s tím dnes něco udělat. Chci poděkovat divákům, protože povzbuzovali celý zápas, i když vidí, že se hráčům a týmu nedaří. Ale hráči musí nechat na ledě všechno, to je podmínka. Ze situace, kam jsme se dostali, se musíme dostat sami. Nikdo jiný nám nepomůže. Je to situace, která může vést k čemukoliv, ale já chci mít čisté svědomí, že děláme na tisíc procent svoji práci, a uvidíme, jestli to přinese výsledky. Já věřím, že ano.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Dobře jsme vstoupili do utkání a vstřelili jsme dvě branky. Už jsme v letošní sezoně několikrát takto první třetinu odehráli, i jsme vedli několikrát 2:0 a nesmírně si vážeme toho, že jsme v tom výkonu pokračovali i ve druhé a třetí třetině. Dnes patří mančaftu velká pochvala, celý tým pracoval po celých šedesát minut a jsme spokojení.“

Plzni v Třinci skončila třízápasová série výher, díky které se odlepila od ligového dna. Postarala se o to kombinace dvou faktorů – nedisciplinovanosti hostů a efektivity domácích. Oceláři totiž využili obě nabídnuté přesilové hry ve druhé třetině, trefili se nejprve Daniel Voženílek, poté i Martin Růžička.

Plzeň rovněž dostala šanci skórovat v početní výhodě, ovšem místo snížení přišla záhy po vypršení přesilovky třetí rána. Hlavaj lovil další kotouč ze sítě po povedené střele Richarda Pánika. Čisté konto nakonec neudržel ani na druhé straně chytající Mazanec, jenž nestačil na teč Jakuba Lva.

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině nám chybělo lepší bruslení. Druhá třetina byla fajn, rozhodly speciální formace. Vstřelili jsme první dvě branky, potom jsme žádnou v oslabení neinkasovali. Trochu komplikace pro nás byl brzký gól ve třetině třetině, ale pak jsme to tak nějak zkušeně pohlídali a přidali jsme do prázdné brány čtvrtý gól.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla vyrovnaná. Třinec má silné mužstvo, měl tam nějakou tyčku, ale myslím, že hra v první třetině nebyla z naší strany špatná. Zápas rozhodly speciální formace. Třinec měl dvě přesilovky a dal dva góly. Potom jsme taky dostali šanci v přesilovce, bohužel jsme na jejím konci špatně vystřídali a soupeř dal třetí gól. Pak už to bylo hrozně těžké. Podařilo se nám ještě snížit ve třetí třetině na 1:3, ale soupeř si to pohlídal. Určité šance jsme měli, ale chyběla nám větší šikovnost v zakončení.“

Málokdo by čekal, že Kladno bude držet spolu s Litvínovem a Třincem největší aktuální formu. Bodovalo už posedmé v řadě, v pátek zvládlo další těsnou bitvu a zdolalo Olomouc 3:2. A zase hrál klíčovou roli mladý obránce Jiří Ticháček, který nejprve sám skóroval, a pak dvěma asistencemi pokaždé vracel vedení domácím.

Ti ve třetí třetině využili obě přesilovky. Konkrétně se o to zasloužily zahraniční posily Eduards Tralmaks a Deven Sideroff. Olomouc se zase nedokázala prosadit víckrát než dvakrát, a proto ztratila páté utkání z posledních šesti.

Podívejte se na rozhodující branku Devena Sideroffa:

Tipsport extraliga @telhcz Obrovské nervy na Kladně! 🔥Olomouc sice dokázala pět minut před koncem vyrovnat, o 50 vteřin je však vše opět jinak! 😮 Deven Sideroff se do toho opřel při přesilovce a posouvá @RytiriKladno blíže vítězství! 👀 #KLAOLO https://t.co/Majt1dfvkQ oblíbit odpovědět

Pavel Skrbek (Kladno): „Odehráli jsme poměrně dobré utkání. Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Vytvořili jsme si nějaké šance, měli jsme hlavně v první třetině dobrý pohyb. Ve druhé jsme trošku nedůsledností a vlastními chybami dostali Olomouc do hry. Oni měli pohyb, vytvořili si spoustu šancí a Adam Brízgala nás podržel. Chytá výborně. Ve třetí třetině už jsme zase měli lepší pohyb, donutili jsme soupeře k faulům. Dali jsme dva góly v přesilovce, které obrátily zápas.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „V první řadě nás to mrzí. Nechci říct, že jsme zápas v závěru nezvládli, ale rozhodly přesilovky a oslabení. Ať už to byly fauly, jaké jsme udělali. Při tom prvním gólu, který jsme dostali, jsme nedostali puk z pásma. Potom přišel faul, prohrané souboje u mantinelu. Bylo to o tom, kdo přesilovku rozhodne a kdo ji ubrání. My jsme měli možnost na začátku třetí třetiny, my jsme gól nedali a soupeř dal. Překlopilo se to na jeho stranu.“

Alespoň z větší části uzdravené Vítkovice, které nuceně přeložily středeční duel v Pardubicích, přijely do Karlových Varů. V sestavě však chyběly mimo jiné opory Lakatoš s Kalusem, i díky tom use extraligového debutu dočkali mladíci Maxim Vehovský a Polákem Jakubem Slusarczykem.

A právě Vehovský si okořenil premiéru i gólem, když z mezikruží trefil přesně šibenici Frodlovy branky. Ovšem domácí ve třetí třetině skóre především díky Tomáši Rachůnkovi otočili. Zkušený útočník dvěma góly a jednou asistencí zařídil Energii první tři body po cenné výhře na Spartě.

Přímý souboj o místo v tabulce, tak by se dalo stručně vystihnout střetnutí Hradce s Kometou. Před čtrnáctým kolem oba celky totiž dělil jediný bod. Zápas se více povedl hostům, kteří tak svého pátečního soupeře přeskočili a posunuli se na šestou příčku.

Kometa otevřela skóre v přesilovce, kdy ukončil gólové trápení slovenský útočník Tomáš Marcinko. Trefil se poprvé až ve třináctém zápase. Následně ukončil gólový půst v oslabení i Zdeněk Okál, na kterého reagoval jedinou brankou domácích Aleš Jergl. Na konečných 1:5 zakulatili skóre Jakub Flek s Tomášem Vincourem.