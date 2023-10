Pardubice po zběsilém začátku přemohly Spartu. Uspěl i Litvínov nebo Třinec

Za necelých pět minut po začátku utkání viděli fanoušci v pardubické Enteria Aréně hned pět branek. Hokejisté bavili i ve zbytku zápasu, byť už se trefili jen dvakrát.

Spartě navíc kromě Pardubic odskočil i Litvínov, který doma vyzrál na Kometu. Mezi druhou Vervou a třetími Pražany se tak vytvořila sedmibodová propast.

Těsně za Spartou navíc se zápasem k dobru sídlí Třinec, jenž uspěl v Liberci.

Stejně jako Matěj Maštalířský v Litvínově, tak také Jakub Šiler v dresu Plzně vsítil v úterý večer svůj první extraligový gól v kariéře. Na rozdíl od Maštalířského se k Šilerovi však žádný ze spoluhráčů střelecky nepřidal a musel tak skousnout porážku v Českých Budějovicích.

Málokteré zápasy obstarávají v české extralize pohlednější podívanou než duely Sparty s Pardubicemi. Ovšem před druhým vzájemným střetnutím v sezoně nemohl nikdo ani doufat, o jaké měřítko zábavy se oba týmy postarají tentokrát. Hned od prvního buly spustily neskutečnou smršť událostí.

Po čtyřech a půl minutách totiž svítil na kostce nad ledem stav 3:2. Dva sparťanské prohřešky trestal dvakrát Robert Říčka, mezi oběma góly však skóroval také v oslabení Jan Buchtele. Pražané reagovali na druhou branku domácích po dvaceti vteřinách, kdy vyrovnal Filip Chlapík. Jenže ani tento stav nevydržel dlouho, po minutě přetavil Němečkovu hrubku v další gól David Ciencala. Kovář se pakoval z branky a na dlouhou dobu také oba týmy utichly.

Jakub Kovář nestačil zasáhnout proti ráně Roberta Říčky. Otřesený Lukáš Sedlák odjíždí po střetu s Michalem Moravčíkem na střídačku za pomoci lékaře.

Až ve třetí třetině se zase střelecky probraly. Roman Will parádně vychytal v přečíslení Vladimíra Sobotku, jen aby za pár vteřin stejně lovil puk z branky. Na druhý pokus už Sobotka totiž uspěl. Jenže podobně jako v první dvacetiminutovce i tentokrát stačilo Pardubicím na odpověď chvilka, za čtrnáct sekund vstřelil nakonec vítězný gól Martin Kaut.

Podívejte se na rozhodující gól Martina Kauta:

Tipsport extraliga @telhcz 🎯 Šlágr se vším všudy! Martin Kaut vrátil přesnou ranou pod horní tyč vedení pro @HCPCE. 🔥 #PCESPA https://t.co/Hk1A4GyD3i oblíbit odpovědět

Marek Zadina (Pardubice): „Viděli jsme velmi atraktivní utkání. Začátek byl hodně divoký, za čtyři a půl minuty padlo pět gólů, diváci si to asi užili. Bylo skvělé, že jsme využili dvě přesilovky, ale zase jsme hned dostali rychlé góly. Celkově to pak bylo kvalitní utkání. Jednou jsme přehrávali soupeře my, pak zase Sparta přehrávala nás. Dostali jsme gól na 3:3, ale rychle jsme odpověděli a snažili se výsledek ubránit. Kluci hráli obětavě a chtěli vyhrát. Chválím mužstvo, že zvládlo před výbornou kulisou takové těžké utkání.“

Pavel Gross (Sparta): „Myslím, že jsme viděli - a už před zápasem jsme věděli, že na sebe narazí - dva velmi dobré mančafty. První minuty to bylo jako na Divokém západě, šlo to nahoru dolů, pět gólů za pár minut. Je škoda, že jsme nebyli disciplinovaní. Proti prvnímu mančaftu si každopádně nemůžete dovolit hrát na začátku dvakrát v oslabení. A zase klobouk dolů před naším týmem. Měli jsme pár dobrých šancí už ve druhé třetině, nakonec jsme vybojovali třetí gól. Jenže hned inkasujeme, soupeři k vítězství gratuluji.“

Kometa neodehrála v Litvínově špatný zápas, doplatila však na hluché pasáže, které Litvínov tvrdě trestal. Brno otevřelo skóre už v páté minuté, kdy se prosadil Martin Zaťovič. Ovšem pak přišel první výpadek hostů, za Litvínov srovnal David Kaše a o pouhé dvě minuty později připravil přesilovkový gól pro Janise Jakse.

Když už se zdálo, že si po brankách Maštalířského a Abdula v prostřední části Litvínov vítězství s přehledem pohlídá, Kometa přidala. Na začátku třetí třetiny Pospíšil s Vincourem snížili na rozdíl jediného gólu, jenže definitivně se Brňané dotáhnout nedokázali. Naopak ještě dvakrát skóroval Nicolas Hlava.

Hokejisté Litvínova se radují z gólu proti Kometě.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Oproti předchozím domácím utkáním jsme neměli dobrý nástup do zápasu, jednoznačně jsme táhli za kratší provaz a vyústěním byla branka na 1:0. Velmi důležitý byl náš gól v přesilovce na 2:1. Jsem rád, že i dvě slepené branky na začátku třetí třetiny tým nepoložily. Oceňuji, že hráči dokázali kontrolovat emoce, protože to bylo dnes klíčem k tomu, že jsme utkání zvládli.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Narazili jsme na tým, který hraje s velkým sebevědomím. Domácí nám trošku odskočili, po dvou třetinách jsme prohrávali 4:1, ale síla v našem týmu pořád je. Dali jsme dva góly, dostali se na kontakt a věřil jsem, že utkání přetočíme na naši stranu. Udělali jsme ale dvě minely a dali jsme soupeři momentum utkání. Gól na 5:3 nám srazil hlavu. Bylo to ofenzivní a atraktivní utkání pro diváky, se špatným koncem pro nás.“

Už bez absentujícího Lukáše Pecha nastoupily České Budějovice do duelu s Plzní. Domácím dlouho trvalo, než vyzráli na soupeřovu obranu, přestože prakticky celý zápas působili nebezpečněji. Paradoxně je vysvobodila až první extraligová branka plzeňského Jakuba Šilera na začátku druhé třetiny.

Hosté drželi náskok jen tři minuty, pak už v zápase ani jednou nevedli. Vyrovnala první formace Motoru, po nahrávkách Kondelíka s Pýchou se prosadil Jan Ordoš. Zásadním okamžikem se stala úspěšná trefa Marka Hovorky z konce druhé dvacetiminutovky, na kterou domácí navázali skvělým vstupem do třetí části. Aktivitu přetavil v přesilovce v třetí gól Martin Hanzl, pojistku přidal Adam Kubík. České Budějovice si došly pro teprve druhou výhru za posledních devět zápasů.

Podívejte se na akrobatický zákrok Samuela Hlavaje:

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Dlouho jsme nezískali tři body a na hráčích to bylo znát. Tím více bylo vítězství nad Plzní důležité. Po nepříznivé sérii jsme udělali některé změny, jednou z nich bylo prohození centrů první a druhé řady. Výsledek ukázal, že nám to asi trochu prospělo. Brankář Strmeň neměl dnes tolik práce, ale chytil sólový nájezd, což bylo možná klíčové pro vývoj zápasu, ve kterém jsme od začátku byli aktivnější.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Těžko se mi hodnotí prohrané utkání. Měli jsme příliš mnoho vyloučených, což nás sráží. Pořád se dalo něco udělat i za stavu 1:3, ale chyběly nám emoce, abychom si za tím šli. V závěru jsme měli snad jednu střelu, což je strašně málo.“

Všechno je jednou poprvé, bohužel pro Liberec. Ten totiž v osmém domácím zápase sezony nezískal ani bod, doposud zapsal pět výher a dvě prohry v nájezdech. Přitom i v úterý proti Třinci dlouho držel šanci na bodový zisk.

Ve 33. minutě navyšoval na 2:0 Michal Birner, ovšem jeho branku nakonec po konzultaci s videorozhodčím sudí kvůli hře vysokou holí neuznali. Navíc za pouhých devatenáct sekund později srovnával na 1:1 hostující Libor Hudáček. Třetí třetina se daleko lépe zdařila Ocelářům, k vítězství jim stačil zásah Daniela Voženílka a následná trefa do prázdné klece Richarda Pánika.

Marek Mazanec sleduje brankovištěm klouzající kotouč.

Boris Žabka (Liberec): „Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme chtěli zvládnout další domácí zápas. Za stavu 0:0 jsme měli šest přesilovek. Bohužel jsme je dnes neproměnili, zápas se mohl vyvíjet jinak. Některé byly i slušně sehrané a myslím, že nám chybělo i trošku štěstí. Třinec odehrál výborný defenzivní zápas, podal dobrý výkon. Chtěli jsme to zvládnout a bohužel rozhodly dvě chyby v defenzivě.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Rozhodly ubráněné přesilové hry, které měli domácí. Ve čtyřech lidech málokdy můžete vstřelit gól a málokdy můžete mít tlak. Myslím, že ve hře pět na pět jsme byli lepší. Měli jsme šance, vytvářeli jsme si střelecké pozice a měli jsme i brankové příležitosti. Zklamáním je ovšem pro mě naše neukázněnost. Vyloučení nás srážela dolů. Musíme se v tom zlepšit a trestů se vyvarovat.“

Mladá Boleslav odložila utkání šestnáctého kola s Hradcem Králové kvůli viróze v kabině, Karlovy Vary se utkají s Olomoucí ve středu. Souboj mezi Kladnem a Vítkovicemi je na programu až 6. prosince.