ONLINE: Hradec - Třinec 1:1. Ve třetí třetině smírně, přibývá ostrých soubojů

Do finále lépe vkročil Třinec, který zvítězil v úvodním utkání série. Na první branku ve vyprodané ČPP aréně čekali fanoušci skoro až do poloviny zápasu, kdy se prosadil hostující Daniel Kurovský.

Hned z kraje třetí třetiny skóroval také Daniel Voženílek a vypadalo to, že si Oceláři v klidu výhru pohlídají. Nestalo se, Hradec vyrovnal a začal diktovat hru.

Jenže ve 49. minutě ujel Daňo s Voženílkem a následný další vyrovnávací gól domácích zhatila trenérská výzva.

„Věděli jsme, že někdo zajel do Káci (brankáře Ondřeje Kacetla) a že se něco stalo. Ležel na ledě a nezvedal se. Ale nervózní jsem ani moc nebyl. Videotrenéři nám hned hlásili, že tam bylo nedovolené bránění brankáři, byl jsem přesvědčený, že nám trenérská výzva vyjde. Pokaždé v sezoně nám to vyšlo, teď taky,“ prohodil Voženílek.

Po ní ještě skóroval do prázdné klece Vladimír Dravecký a Oceláři mohli slavit první vítězství.

„Měli asi i trochu víc štěstí než my a když se na ně dívám, tak takové gól dávají. V play off jim štěstěna přeje, pravdou ale je, že ta přeje připraveným. Na druhé straně si myslím, že my jsme podali dobrý výkon,“ myslel si hradecký Oliver Okuliar.

O premiérové finálové vítězství bojuje Hradec od 17 hodin, podle Okuliara bude muset zlepšit efektivitu.

„Jim se góly lepí na hokejky. V zápase měli možná jen šest nebo osm šancí a dali tři góly, zatímco my se na ně strašně nadřeme,“ řekl.

Mountfield v prvním střetnutí Třinec přestřílel 29:23, ani jeden z týmů nevyužil dvě přesilové hry. „Zápas zlomil asi gól na 3:2. Bylo to ale vyrovnané utkání. Hradec je dobrý tým,“ podotkl Voženílek.